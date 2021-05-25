В ногу с летом

Детей можно отправить в лагеря «Вита» (Анапа) и «Солнечный-2» (Красноярский край). В самом Норильске на базе общеобразовательных учреждений будут работать городские лагеря.

В этом году правила пребывания на отдыхе отличаются от прошлых. Первое, и самое главное, – все перемещения будут происходить в один день, так как санитарные правила запрещают осуществлять заезды и выезды в несколько дней. Кроме того, в лагерях будут соблюдаться превентивные меры – обработка и обеззараживание помещений, дважды в день все дети и сотрудники должны проходить термометрию. В случае выявления признаков заражения инфекцией заболевших изолируют - на этот случай должен быть отработан чёткий алгоритм действий. Все массовые мероприятия будут проходить только на свежем воздухе, в помещениях может находиться лишь по одному отряду.

На черноморском побережье норильчане проведут две смены. Первый заезд - с 1 июня по 13 июля, второй – с 13 июля по 24 августа. Этим летом Анапа примет 259 юных северян, 50 из которых получили льготные путёвки от муниципалитета.

- Традиционно детей сопровождают педагоги норильских образовательных учреждений. Все требования, предъявляемые к перелёту, выполняются – закуплены защитные маски и дезинфицирующие салфетки. Определён и авиаперевозчик – компания NordStar. Стоимость авиабилета на ребёнка старше 12 лет составит 21 544 рубля в один конец, до 12 лет – 18 425 рублей. Также родители оплачивают 20% от полной стоимости путёвки – 20 076 рублей, остальную часть оплачивает город, - пояснила Наталья Рожнова, заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования администрации Норильска.

В лагере «Солнечный-2» организована одна 42-дневная смена - с 23 июня по 4 августа. В Минусинский район этим летом отправятся 60 детей отправятся на отдых по путёвкам с частичной оплатой - родители оплачивают 30% от стоимости, 14 316 рублей. Ещё 50 отправятся по льготным путёвкам.

Сейчас формируется списочный резервный фонд - на случай, если кто-то не сможет отправиться на отдых. Подать заявку на включение в него можно, позвонив по номеру 43-72-00 (*3251), или лично в управлении общего и дошкольного образования администрации Норильска по адресу: ул. Кирова, 29, каб. 8.

Работа городских оздоровительных лагерей рассчитана на две смены:

- первая смена: Центральный район - школы № 21, 29, 14, 41; Талнах – школы № 38, 43, гимназия № 48; Кайеркан – школа № 32;

- вторая смена: Центральный район – школы № 29, 14; Талнах – школа № 43; Кайеркан - школа № 40.

- В городских оздоровительных лагерях родители оплачивают только питание детей - 30% от общей суммы услуг – 3098,55 рубля. Уже проведены все подготовительные мероприятия – заключены договора на организацию питания, охраны общественного порядка и на стирку постельных принадлежностей. Проводится медицинский осмотр сотрудников. Весь необходимый инвентарь приобретён. Стоит отметить, что свободные места в Центральном районе и Талнахе ещё есть, записаться в них можно по телефону 43-72-00 (*3253), - добавила Наталья Рожнова.

Юношей в возрасте от 11 до 14 лет ждут в патриотическом лагере «Мальчишки Севера» с 15 июня по 13 июля. А с 15 июня по 13 августа в Норильске пройдёт рабочая смена трудовых отрядов школьников. Попасть в резерв можно, обратившись по номеру 43-72-00 (*3256).