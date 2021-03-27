В ногу со спортом

– 12 марта на сцене Заполярного театра драмы прошёл большой спортивный вечер, посвящённый итогам 2020 года. Расскажите, какими достижениями за прошедший год мы гордимся?

– В течение года наши спортсмены выезжали на соревнования, где показали отличные результаты. Несмотря на сильную конкуренцию и долгое затишье, обусловленное ограничительными мерами, было много достижений. Наши спортсмены стали призёрами и чемпионами как первенств края и Сибирского федерального округа, так и чемпионатов первенства России.

– В каком виде спорта заняли призовые места на краевых соревнованиях?

– Хочу отметить лыжные гонки — впервые за последние 15 лет наш воспитанник стал призёром чемпионата Красноярского края, несмотря на серьёзную конкуренцию. Также наши спортсмены стали призёрами и победителями чемпионата и первенства края по плаванию.

– По сравнению с 2019 годом призовых мест стало больше или из–за пандемии их количество уменьшилось?

– К сожалению, стало меньше призовых мест, но все они очень значимы для нас.

– Какие виды спорта сейчас вызывают наибольший интерес?

– Сейчас среди молодёжи наиболее популярны плавание, хоккей, спортивная гимнастика, самбо, художественная гимнастика, лёгкая атлетика.

– Расскажите о хоккейном проекте «Красная машина». Сейчас в рамках этого проекта проводятся какие–то мероприятия?

– Этот проект реализуется под эгидой Федерации хоккея, а также под флагом «Норникеля». Ранее в рамках проекта наши дети выезжали на мастер–классы в Москву и Сочи. В этом году, к сожалению, от этого пришлось отказаться, но, я думаю, в будущем можно будет продолжить.

– Мы общались с родителями юных хоккеистов, и, по их словам, есть такая проблема, как нехватка льда. Правда ли, что из–за большого количества секций некоторым из них удаётся заниматься на льду не более трёх часов в неделю?

– Не три часа, а три раза в неделю. Вы говорите, много секций, однако секция по хоккею у нас одна, она находится в спортивной школе зимних видов спорта. На сегодняшний день там 14–15 групп. Примерно столько же — занимаются фигурным катанием. Что касается нехватки льда, я, наверное, с этим соглашусь, потому что сейчас у нас изменились нормативы. Два года назад мы перешли из статуса детской спортивной школы в статус спортивной школы. Мы внедрили новые программы обучения, а это подразумевает большее количество часов на разных этапах подготовки. Три раза в неделю занимаются на начальном уровне, затем постепенно увеличивают время в зависимости от этапа подготовки. Потом следуют учебно–тренировочная группа и группа спортивного мастерства — там уже занимаются по два раза в день.

– У нас открылся новый спортивный объект — спортхолл «Айка». Как в связи с этим изменится работа управления по спорту, и какие перспективы даёт эта площадка?

– Работа уже изменилась, потому что соревнования, которые проводились в рамках Спартакиады Заполярного филиала Норникеля, переместились в «Айку». Там же проводился турнир в честь заслуженного мастера спорта по классической греко–римской борьбе Николая Баскакова. Соревнование выиграли наши борцы. В стенах этого замечательного учреждения выглядело всё очень празднично и солидно. Видео даже были отправлены в край, чтобы показать, как у нас проводятся такие соревнования.

– Будем надеяться, что летом большинство ограничений уже будет снято. Какие мероприятия готовит управление по спорту?

– Традиционно у нас будут задействованы все наши открытые площадки, «Заполярник» и «Солнышко», где мы проводим чемпионаты и первенства по футболу. Это спортивные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи и Дню города. По окончании летнего сезона мы проведём «Кросс нации» — это акция, где все имеют возможность поучаствовать.

– Перейду к следующей теме — спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Какие у нас перспективы?

– Есть уже сложившиеся виды спорта, по которым проводятся соревнования для этой категории наших жителей. Центр адаптивного спорта создан на базе стадиона «Заполярник», там проводятся как регулярные тренировки, так и соревнования, проходит Спартакиада. У нас три общества инвалидов, разделённые по территориальному принципу — Норильск, Талнах, Кайеркан. Мы от них получаем заявки, по какому виду спорта они бы хотели провести соревнования, эти виды и включаются в Спартакиаду. Также в центре адаптивного спорта работают несколько инструкторов, которые проводят занятия на постоянной основе по нескольким видам спорта: лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, армреслинг, теннис, плавание. Лучшие спортсмены имеют возможность выезжать на чемпионаты и первенства края и нередко занимают призовые места.

– Какие виды спорта особенно популярны среди людей с ограниченными возможностями здоровья?

– У нас довольно популярной стала игра бочче. На день города мы презентуем её для всех жителей на стадионе «Заполярник». Также очень популярны силовые виды спорта: пауэрлифтинг и армреслинг.

– Кто из норильчан уже стал легендой спорта, а кто находится на гребне славы прямо сейчас?

– Файзуллин — первый директор бассейна, участник Великой Отечественной войны, спортсмен, в честь которого сейчас проводится один из видов соревнований по плаванию. Елена Бурменская — мастер спорта СССР, победитель всевозможных первенств и чемпионатов. Евгений Темин, организовавший школу бокса в Норильске. Юрий Юрченко — наш легендарный тренер по баскетболу. Виктор Гущинский — призёр Олимпийских игр по лёгкой атлетике в Афинах в 2004 году. Татьяна Гладышева — мастер спорта международного класса по плаванию, участник олимпийских игр в Токио в 1964 году. Все эти спортсмены — легенды.

Что касается тех, кто сейчас на гребне, то их тоже немало. Это Игорь Демиденко — лыжник, воспитанник школы № 3, ставший призёром на чемпионате края в гонке на 10 км. Это самый большой прорыв для лыжников за последние 15 лет. Илья Гнуев — воспитанник школы плавания и водного поло, член сборной команды красноярского края, завоевал первое место на дистанции 200 метров брассом. Сергей Михно — воспитанник школы № 2, входит в состав сборной края по спортивной гимнастике и сейчас готовится к выступлению на первенстве России. Валерий Редкозубов — тоже гордость норильского спорта, завоевал олимпийское золото в соревнованиях по горным лыжам.

– У управления по спорту есть отдел молодёжной политики. Какие проекты сейчас рассматриваются и реализуются?

– Ежегодный общегородской конкурс городских проектов по различным направлениям, который позволяет поддержать молодёжные инициативы до ста тысяч рублей. Мы широко освещаем этот конкурс и стараемся, чтобы любой желающий мог поучаствовать. А комиссия выбирает лучшие проекты и финансирует их. Молодёжный слёт, куда наши ребята постоянно выезжают и участвуют на разных площадках. «Бирюса» в Красноярске — тоже проект, который реализует отдел молодёжной политики. Молодёжная премия главы, которая проводится также раз в год, и отдел занимается отбором лучших конкурсантов, чтобы наградить этой премией. Недавно к нам обратился Молодёжный парламент при краевом Заксобрании, они хотят провести на территории Норильска форум «Молодёжь севера». Сейчас мы очень активно готовимся к нему. 17 апреля ждём делегацию от Молодёжного парламента, чтобы обсудить формат проведения. Также двери Молодёжного центра открыты и для частных инициатив. Сотрудники готовы поддержать и помочь оформить проект.