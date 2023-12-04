МАУ ИЦ «Норильские новости»

В ноябре на платформу обратной связи поступило почти шесть тысяч обращений

В ноябре на платформу обратной связи поступило почти шесть тысяч обращений

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В ноябре на платформу обратной связи поступило почти шесть тысяч обращений

Как и прежде, актуальными темами остаются состояние автомобильных дорог и благоустройство дворов и территорий общего пользования многоквартирных домов.

В ноябре на платформу обратной связи поступило почти шесть тысяч обращений

Всего в этом году на цифровой сервис обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» было направлено свыше 57 тысяч сообщений. Сервис создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» и помогает быстро и качественно решать проблемные вопросы и непростые спорные ситуации.

Любое поступившее обращение не остаётся неотвеченным. Ответственные ведомства реагируют на вопросы жителей оперативно.

Свои замечания и предложения на платформу можно направлять через портал «Госуслуги», а также с помощью виджетов (баннеров), размещённых на официальных сайтах и официальных страницах в социальных сетях государственных органов власти, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, или через мобильное приложение «Решаем вместе».

4 декабря в 10:39 610
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