В ноябре в Москве откроется Международная выставка «Россия»

Жителям Красноярья предлагают создать уникальный логотип для экспозиции нашего региона. Сделать это можно в разделе «Создаём вместе» на официальном сайте выставки. Для участия необходимо пройти авторизацию через свой аккаунт в социальных сетях или по адресу электронной почты и выбрать понравившееся сочетание букв для логотипа. Получившийся вариант нужно отправить на рассмотрение, а также можно сохранить, скачав файл.

Промежуточные итоги по выбору жителей каждого региона будут подведены через две недели. Наиболее популярные среди своих земляков буквы для логотипа регионы могут использовать при подготовке к мероприятию.

Экспозиция Красноярского края на выставке, которая откроется 4 ноября, представит порядка 50 достижений региона за последние годы и презентует крупные проекты, которые только планируются к реализации. Главным объектом станет Енисей-батюшка в виде пятиметровой скульптуры, оживающей благодаря современным технологиям. Действующие ключевые объекты и будущие инфраструктурные проекты покажет макет «Красноярск 18-28. 10 лет развития». Все зоны красноярской экспозиции будут интерактивными, для детей разработают несложные игры.

Логотип выставки «Россия» является динамичным и предполагает возможность использования комбинаций букв различных шрифтов. В концепции фирменного стиля учтены шесть исторических периодов России: правление Князя Владимира, Великое княжество, Царство Русское, Российская Империя, СССР и Российская Федерация. Эволюция форм шрифта отражает развитие культуры страны.