В ноябре в Норильске совершено 50 преступлений в сфере IT

О состоянии криминогенной обстановки в Норильске за ноябрь рассказал Олег Мусихин, начальник полиции Отдела МВД России по городу Норильску.

По его словам, за прошлый месяц в дежурные части районов поступило почти 4155 заявлений и сообщений от граждан. За прошедший месяц совершено 29 преступлений против жизни и здоровья и 92 имущественных преступления.

«Из них 50 были совершены в сфере информационных технологий, ущерб составил 50 миллионов рублей. Всего с начала года в сфере ИТ-технологий было зафиксировано 434 случая мошенничества и 135 краж, общий ущерб от преступлений составил 265 миллионов рублей», — отмечает Олег Мусихин.

Как правило, мошенники представляются сотрудниками банков и правоохранительных служб и просят установить антивирусную программу для защиты личных данных, вместо которой присылают ссылку на приложение, позволяющее получить дистанционный доступ к телефону гражданина.

Также преступники взламывают мессенджеры – Telegram, WhatsApp и рассылают знакомым пострадавшего сообщения с просьбой занять денежные средства.

Внимание! Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию, которая генерирует дополнительные коды доступа и многократно повышает безопасность устройства.

Злоумышленники могут также представиться сотрудником «Госуслуг» или государственных органов и просить сообщить пароли для разблокировки аккаунта. Получив доступ к профилю потерпевшего, они переходят на различные структурные подразделы портала, где получают сведения о банковских счетах пострадавшего.

В последнее время кибермошенники выдают себя за сотрудников операторов сотовой связи и просят продлить использование сим-карты абонентского номера. После этого на телефон поступает код, при получении которого злоумышленникам открывается доступ к порталу Госуслуг. Далее от лица потерпевшего берутся микрозаймы и совершаются различные кредитные операции.

«Убедительная просьба к жителям города не сообщать коды, не вести беседы по телефону и не вступать в переписки с подозрительными лицами. В случае если речь идёт о займе денежных средств, необходимо перезвонить и убедиться, что ваш знакомый действительно в них нуждается. Прошу усилить профилактическую работу по теме мошенничества в подразделениях и учреждениях муниципалитета», — добавил Олег Мусихин.

В текущем году было выявлено семь фактов хищения крупных сумм денег — более 1 млн рублей. Традиционно преступления совершаются при покупке и продаже на интернет-ресурсах, предлагающих разного рода товары и услуги.

В течение ноября в городе совершено семь тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Пять из них раскрыты по горячим следам. Все они совершены в состоянии алкогольного опьянения в квартирах жилых домов в ходе конфликтов.

Отделом МВД ведётся активная работа по пресечению правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства. Выявлено 90 правонарушений в сфере продажи алкогольной продукции, 10 случаев продажи алкогольной продукции несовершеннолетним лицам. Наложено штрафов на общую сумму более двух миллионов рублей. Из законного оборота изъята почти тонна алкоголя.

Также продолжается активная работа в сфере противодействия незаконному обороту наркотических веществ. Основные усилия сотрудников направлены на пресечение каналов поставки и сбыта наркотических средств.

С начала текущего года пресечена деятельность пяти организованных групп, совершивших 24 тяжких и особо тяжких преступления в сфере незаконного оборота наркотических веществ. Выявлено 87 фактов сбыта наркотических средств и 96 лиц, причастных к нему, более 57% из них — это сбытчики. За ноябрь текущего года из незаконного оборота изъято пять килограммов наркотических веществ.

В ноябре совершено 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 18 человек получили ранения.

Административные правонарушения связаны: с выездом на полосу встречного движения – 70; с нарушением правил перевозки детей — 9; с проездом на запрещающий сигнал светофора – 80; протоколы были выписаны: за управление транспортным средством лицами, которые ранее были лишены прав — 5; за управление транспортом без права управления — 30; за нарушение правил проезда пешеходного перехода — 29; за неуплату штрафов — 86; за непристёгнутый ремень безопасности — 50; за тонированные стёкла — 87 протоколов.

Миграционная ситуация характеризуется снижением числа иностранных граждан, поставленных на миграционный учёт. В целях своевременного выявления нарушений миграционного законодательства сотрудниками Отдела МВД проведено 1284 мероприятия с начала года, в результате чего было выявлено 1721 административное правонарушение. За миграционной ситуацией требуется постоянный контроль и координация этой работы.

По словам начальника полиции Отдела МВД России по городу Норильску, криминогенная обстановка на территории города остаётся стабильной и прогнозируемой.