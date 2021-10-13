В ноябрьские праздники россияне будут отдыхать четыре дня

В этом году День народного единства выпадает на четверг, и благодаря дополнительному выходному отдыхать россияне будут с четверга по воскресенье - с 4 по 7 ноября.

Согласно Трудовому кодексу, 3 ноября рабочий день или смена будут сокращены на один час. За счёт праздничного дня увеличивается и длительность отпуска у тех, кто запланировал его на ноябрь.

Стоит отметить, что выходные распространяются на тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе. Службы, которые работают в любые дни, независимо от того, выходные они или праздничные, будут работать согласно обычному графику.