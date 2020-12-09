В Норильск доставлена первая партия вакцины против COVID-19

Первые 500 доз двухкомпонентного препарата доставлены в Норильск из Красноярска в строгом соответствии с установленными правилами транспортировки медикаментов и при соблюдении всех норм для лекарств данной категории. Препараты были упакованы в хладоэлементы с термоиндикаторами, которые непрерывно фиксировали температуру внутри контейнеров с отображением в накопителях информации по пути всего следования.

Вакцина состоит из двух компонентов – первый будет вводиться сейчас, второй – через 21 день. Полный цикл таким образом предназначен для 250 человек. Вакцинацию планируется проводить в поликлиниках на ул. Талнахской, 76, и пр. Солнечном, 7А. Заранее составленные списки претендентов теперь будут уточняться, поскольку кто-то из этого перечня переболел, у кого-то возникли медицинские противопоказания.

По словам заместителя главного врача по медицинской части КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника №1» Галины Попковой, помещения для прививок есть в обеих поликлиниках. Однако для вакцинации от COVID-19 разработаны специальные требования, в соответствии с которыми необходимо эти пункты дооборудовать. Также были пересмотрены требования к медицинскому персоналу на данных участках работы, в Норильске проведено обучение среди медиков на специальных семинарах с использованием тематических видеоматериалов, с участием специалистов министерства здравоохранения Красноярского края.

Как всякая другая вакцина, нынешняя прошла определенные клинические испытания и на первом этапе массового применения имеет ряд ограничений. В первую очередь к ним можно отнести возрастную категорию – прививаются граждане до 60 лет, есть противопоказания по некоторым хроническим заболеваниям, а также обязателен отказ от алкоголя в течении 14 дней до вакцинации и 42 дней после.