В Норильск из Владивостока вернулись школьники — участники ежегодного научного лагеря IMAKE

Эксперимент удался

Инженерный марафон IMAKE — это проект благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Впервые его провели в 2018 году в виде конкурса изобретательских проектов. Тогда он принёс золотые и серебряные медали международных состязаний в Швейцарии и Индонезии. Сегодня это целая образовательная программа для увлечённых наукой и экспериментами юных Кулибиных и просто идейных и неравнодушных школьников из Норильска, Дудинки, Мончегорска, Никеля, Заполярного, Читы и Газимуро-Заводского района Забайкальского края. Несмотря на то, что в этом году от участников не требовалось иметь собственные изобретения на старте, попасть в число норильских и дудинских аймейкеров тоже было непросто.

- Любой желающий школьник с 11 до 17 лет мог принять участие в конкурсных испытаниях, — рассказывает педагог Евгения Круглова. — В сентябре стартовал ознакомительный онлайн-этап. В ноябре прошла трёхдневная смена с лекциями и мастер-классами. А на новогодних каникулах, когда все взрослые отдыхали, заинтересованные школьники несколько дней подряд получали специальные коробки Makerbox, в которых каждый раз находились разные инструменты, расходные материалы и что-то неординарное, что не найдешь в обычной квартире. Всё это ребята могут использовать в своих разработках. Кроме того, претенденты заполняли конкурсные анкеты с необычными заданиями. Они не то чтобы сложные, скорее оригинальные, заставляют задуматься, посмотреть на вещи с другой стороны и помогают развить креативность.

Таким образом были отобраны 35 школьников из Норильска и пять из Дудинки. Наши ребята отправились во Владивосток, где 21 день провели во Всероссийском детском центре «Океан», куда, по словам организаторов, попадают только избранные.

- Я принимаю участие в IMAKE уже второй раз. Если честно, в «Океан» я ехал, чтобы отдохнуть, — признаётся выпускник первой гимназии Тимур Басыров. — Но расслабиться не получилось, ведь программа инженерного лагеря была настолько насыщенной. День выглядел примерно так: полтора часа лекций, потом обед, следом снова лекции, затем мастерские, квесты, разработка и представление проектов и, ко всему прочему, участие в театральной постановке, где мне досталась ведущая роль. Этот сезон научного лагеря можно смело назвать экспериментом, организаторы пробовали новый формат, который, по-моему, удался.

Прокачали интеллект

Первая неделя прошла под знаком образования — молодые изобретатели должны были освоить большой объём новых знаний на лекциях и практических занятиях. Они раскрывали возможности мозга, учились планировать время, анализировать большой поток информации и отличать факты от оценочных суждений. Всё это сопровождалось работой открытых практических площадок OpenLab: мастерской механики и домашнего изобретательства Make It!, лаборатории умного дома и программирования CODE, мастерской инженерного дела и микроэлектроники «МикроLab», лаборатории физических и химических экспериментов «Экспериментаниум».

- Мне больше всего понравились практические занятия, — делится двенадцатилетний Костя Степаненко. — Например, мы брали обычные фрукты, проводили по ним ток с помощью проводов, и они издавали звуки разных музыкальных инструментов, заложенных в специальной компьютерной программе. Также сжигали воздух в банке с эффектным взрывом, учились преображать жидкость в плотную массу для заправки роботов, создавать лавовые лампы. Всё, что я узнал на IMAKE, буду теперь применять в обычной жизни. У меня дома хранится много разного материала, в том числе из Makerbox, поэтому хочу плотно заняться проектированием городов будущего и мастерить лавовые лампы. Это для начала.

- Я сама создала компьютерный код для подачи света, — рассказывает о своих достижениях гимназистка Виктория Ильченко. — Работать с проводами, лампами, амперметром и вольтметром я умела и до этого, так как у меня папа отличный электромонтёр. А теперь я точно смогу помогать отцу в работе с электропроводкой.

Кроме того, у начинающих экспериментаторов была возможность поработать в разных проектных командах с приглашёнными специалистами из таких областей, как инженерия, производство, экология и бизнес. Так, в проекте «Города будущего» школьники решали проблемы утилизации пластика, безопасности, сохранения водных ресурсов, использования альтернативных источников энергии, перенаселенности, нехватки рабочих мест, загрязнённости воздуха, коммуникации и социализации.

- Анастасия Варлыгина, одна из учредителей организации «Простое дело», разрабатывающей экологические решения для бизнеса и производства рассказывала нам о разных способах переработки мусора, — вспоминает выпускница первой гимназии Варвара Дудина. — В нашем городе будущего мы создали цех по переработке пластика, где переплавляли его в другие нужные изделия, прессовали в новые строительные материалы, а также измельчали для дальнейшего применения. Ещё один цех — это переработка пищевых отходов. У нас были большие резервуары с землёй, в которых находились кольчатые черви. Мы им скармливали не съеденные людьми продукты и получали компост, который используется в качестве удобрения. Думали и о способах добычи «зелёной» энергии. Например, те же пищевые отходы при разложении выделяют метан. Его можно сжигать, при этом выделяются не критическое количество углекислого газа и вода. Некоторые экологи считают это безопасным видом топлива. В этом году я заканчиваю школу и уезжаю в Санкт-Петербург, там планирую поступать на биолога. Я уже даже скачала приложение организации «Простое дело», чтобы знать, какие компании занимаются разделением мусора, чтобы тоже внести свой вклад в экологическую безопасность нашей страны.

- Я ещё учусь в десятом классе, но уже точно знаю, что буду поступать в Заполярный государственный университет, так что «чистить» Норильск придётся мне, — уверенно заявляет ученица шестой школы Арина Погрешаева. — Моя команда работала над изобретением альтернативных источников энергии. Например, мы создали «Цветок 220», который работает на солнечных батареях, с помощью него мы заряжали наши гаджеты. Но главное, мне запомнились слова Владимира Пирожкова, директора центра прототипирования высокой сложности «Кинетика», о том, что нужно постоянно саморазвиваться. Я не буду посвящать всю свою жизнь только одному делу, хочу двигаться в разных направлениях. Достигну успеха в одном, закреплю его и буду искать что-то новое.

Свой вклад наши изобретатели внесли и в улучшение самого Всероссийского детского центра «Океан». Так, по правилам учреждения между разными корпусами дети обязаны передвигаться в верхней одежде на случай экстренной эвакуации. Однако, дополнительные раздевалки и элементарные вешалки в «Океане» не предусмотрены, поэтому норильчане предложили создать специальные ящики в настенных нишах для складирования вещей, не съедающие пространство. Ещё одна идея наших новаторов, которую руководители центра применят в жизнь — это безопасные лестницы.

- Мы назвали свой проект «Безопасный спуск», — рассказывает четырнадцатилетний разработчик Эрнест Кашапов. — Дело в том, что лестницы в «Океане» очень крутые и скользкие. Мы предложили отделать их специальным резиновым покрытием, а также обеспечить их подсветкой, которая впитывает солнечный свет, а в тёмное время суток или при отключении электричества она будет указывать направление. Плюс на этажных маршах можно поместить зеркала по типу дорожных, чтобы спускающиеся люди заранее видели поднимающихся и избегали резких столкновений.

Изобретая будущее

Завершающим мероприятием IMAKE Science Camp стала выставка IMAKE Expo & Awards, на которой юные изобретатели представили гостям-экспертам результаты своих работ.

- Мы с моей командой представили проект городского района «Счастливая пицца». Это кажется банальным, но мы сделали акцент на психологическом состоянии человека, рассказывает гимназист Олег Щеглов. — В нашем городе не нужно быть зависимым от регалий, званий и титулов, постоянно думать, что твоё любимое дело не такое престижное, как у кого-то другого, и из-за стереотипов стремиться к тому, что тебе не интересно. Занимайся тем, что тебе по душе. Одно условие — твоё занятие должно приносить хоть маленький, но вклад, а не вредить окружающей среде. Взять, к примеру, прогулки с животными — их шерсть можно использовать в текстильном производстве, а отходы жизнедеятельности в удобрениях и так далее. После презентации к нам подошёл заместитель директора Всероссийского детского центра «Океан», предложил дальнейшее сотрудничество и оставил свои контакты. Не знаю, можно ли это считать успехом, но для меня это большое достижение. Может, поеду поступать во Владивосток, связи уже есть. (Смеётся).

Норильским и дудинским школьникам предложили охарактеризовать прошедшую смену IMAKE одним словом, чаще всего звучали следующие пять: опыт, творчество, команда, изобретения и будущее. А вот взрослые — организаторы этой научной программы — более многословны, но их мнение совпадает с заключениями нового поколения.

- Тема изобретений и изобретателей не новая, она была всегда, но сегодня заиграла новыми красками, — объясняет Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики «Норникеля». — И понятно, почему это важно для нас. Мы горно-металлургическая компания, для которой всё, что связано с инженерией и новаторством, — это основа. А здесь собрались, возможно, те будущие изобретатели, которые придут к нам работать завтра.

- От новшеств зависит успех той или иной территории, — поясняет Владимир Пирожков, директор центра прототипирования высокой сложности «Кинетика». — У нас большая страна со сравнительно небольшим числом населения, и нам нужно быть находчивыми и в чём-то даже шкодными. Мне кажется, важно объяснить это детям, чтобы они были креативнее всех в мире. Важно, чтобы они с самого юного возраста понимали, что им нужно придумывать что-то новое, даже то, чего не может быть. Если мы сможем это сделать, тогда у нашей страны есть шанс, в противном случае, мы останемся на свалке истории.