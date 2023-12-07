В Норильск на работу пригласят двух дефицитных медиков

Как сообщила и. о. начальника управления по персоналу администрации Норильска Наталия Колдоркина на заседании депутатской комиссии по социальной политике, Заполярный государственный университет не сможет реализовать одну квоту для приглашения преподавателя. Кроме того, одному из спортучреждений также не удастся до конца привлечь на территорию города инструктора-методиста по адаптивной физкультуре. Для обоих этих специалистов по программе предполагалась выплата подъёмных по 500 тысяч рублей. Реализовать высвободившиеся две квоты решили через отрасль здравоохранения — пригласят двух дефицитных специалистов из числа среднего медперсонала.

После проведённой корректировки общее количество квот по программе не изменится и составит 84 дефицитных специалиста. Неизменным останется и объём финансирования – свыше 104 млн рублей.

«Хочу поблагодарить специалистов управления по персоналу за то, что так быстро решили вопрос с невостребованными квотами, и теперь в наш город приедут ещё два дефицитных медика. Отмечу, что программа по приглашению специалистов одна из самых высокоэффективно реализуемых – практически каждый год исполняется на 100%», — отметила председатель депутатской комиссии по социальной политике Лариса Непляхович.

Добавим, что предложенные изменения в ходе комиссии были согласованы.