В Норильск поступили результаты двух последних ЕГЭ

Результаты экзамена считаются удовлетворительными, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором.

По английскому языку это – 22 балла. В этом году 81 выпускник сдавали экзамен по английскому языку. Из них 80 преодолели минимальный порог. Более 80 баллов набрали сразу 22 человека. Также в этом году две школьницы сдавали французский язык, обе набрали более 70 баллов.



Всего же в Красноярском крае экзамен по иностранным языкам написали 976 человек (английский язык – 960, немецкий язык – 10, французский язык – 6). Наивысший балл по английскому языку в крае получили трое выпускников. Выше 80 баллов за экзамен набрали 379 человек, пятеро ребят получили по итогам 98 баллов. ЕГЭ по немецкому языку выполнили 10 человек, но, к сожалению, на 100 баллов экзамен не написал никто. Французский язык на максимум сдали шесть человек.

Также стали известны результаты ЕГЭ по биологии, экзамен считался удовлетворительным при наборе выпускником не менее 36 баллов. В нашем городе экзамен сдавали 210 участников, 184 из них преодолели минимальный порог, 26 - не набрали необходимый минимум (пересдача предметов по выбору не предусмотрена). 80 и более баллов набрали двое выпускников.

В целом в регионе экзамен сдал 2461 человек, свыше 80 баллов набрали 52 выпускника. Высших результатов по этой дисциплине в этом году не зафиксировано.

В целом по предварительным итогам основной волны ЕГЭ-2020 в Красноярском крае 132 участника сдали экзамен на 100 баллов. Семь человек получили 200 баллов за два экзамена по различным предметам. Такие данные приводит министерство образования края.

Окончательные итоги экзаменационной волны можно будет подвести только после того, как в край придут результаты экзаменов, которые ребята сдавали в резервные сроки и в дополнительный период, стартовавший с 3 августа. Он завершится уже 8 августа.