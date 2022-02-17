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В Норильск прибудет студенческий десант из Северной Осетии

В Норильск прибудет студенческий десант из Северной Осетии

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В Норильск прибудет студенческий десант из Северной Осетии

В нынешнем году более 500 студентов

В Норильск прибудет студенческий десант из Северной Осетии

Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ) пройдут практику на предприятиях «Норникеля». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности ректора вуза Игоря Алексеева.

В город приедут студенты горно-геологического, архитектурно-строительного, электромеханического и металлургического факультетов, и практику они будут проходить в структурных подразделениях «Норильскникельремонта». Их минимальная зарплата будет составлять 50 тысяч рублей, передовикам производства могут выплачивать до 90 тысяч.

Как отметил и. о. ректора СКГМИ, в студенческий отряд отобраны лучшие учащиеся вуза. Обязательное условие - досрочная сдача сессии на хорошо и отлично. Ребята заинтересованы попасть в этот отряд, поскольку это практика с перспективами трудоустройства на высокотехнологичные предприятия одного из лучших работодателей России.

Фото из открытых источников
17 февраля в 09:31 650
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