В Норильск прибыла группа урбанистов

Работа ведётся в рамках четырёхстороннего соглашения между городом, регионом, министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики и компанией «Норникель». До 2024 года город претерпит заметные изменения — начнётся реновация жилищного фонда, реформирование и модернизация инженерных сетей, благоустройство городских территорий, развитие социальной инфраструктуры, стартуют другие проекты. На эти цели уже выделено 120 млрд рублей, ещё 150 млрд рублей вложит «Норникель».

По инициативе Агентства развития Норильска и при участии администрации города было принято решение о проведении международного конкурса на разработку архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года. На стратегической сессии глава Норильска Дмитрий Карасев, представил проекты, которые уже сегодня реализуются совместно с АРН. Участники сессии в своих группах обсудили предложения на перспективу. По итогам встречи собрано свыше 80 идей, более ста — горожане высказали в онлайн-режиме.

Прибывшие из Санкт-Петербурга представители «Урбан ПРО» вместе с разработчиком мастер-плана Норильска Александром Холодновым на днях приступили к оценке проектов. К работе также присоединились руководители администрации города и представители АРН. Приглашённые эксперты после осмотра города и ознакомления со всей необходимой документацией уже поделились первыми идеями со своими коллегами.

Первой площадкой для пробного тестирования механизма реновации стало пересечение улиц Кирова и Богдана Хмельницкого, на которых размещены дома сталинского типа. Урбанисты считают, что эти здания могут стать примером архитектурно-планировочных решений, которые в дальнейшем получится распространить на другие дома аналогичного типа. Также выбор пал на улицы Мира и Ленинградскую — на пустующих ростверках в будущем можно развернуть всесезонное общественное пространство.

Дома гостиничного типа в районе Городского озера в ближайшие годы будут выводить из эксплуатации. Эксперты предложили построить там новые дома с использованием современных технологий и материалов. Перспективный жилой фонд, представленный девятиэтажными домами и хрущёвками, предлагается обновить. Это касается внешнего облика зданий, инженерных коммуникаций, возможного устройства лифтов в пятиэтажках или пересмотра назначения общедомовых площадей с целью расширения функционала. Таким образом Норильск получит современный квартал, объединяющий единым стилем новостройки и существующую жилую зону.

«Если мы говорим о международном конкурсе, то работа на площадке старого города, пожалуй, самая амбициозная часть задачи, под которую действительно получится привлечь маститых экспертов, — рассказывает Александр Холоднов. — Тема редевелопмента — сложная. Но территория интересная — с неопределенным функционалом, но в то же время обладающая рядом преимуществ. Сейчас мы точно не понимаем, как её использовать, а международный конкурс мог бы дать много идей».