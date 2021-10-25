В Норильск с деловой миссией прибыли представители Комитета Санкт-Петербурга по Арктике и бизнес-сообщества

Темой круглого стола стало развитие кооперационных связей правительства Санкт-Петербурга с администрацией Норильска и подразделениями Норильского дивизиона «Норникеля». Заседание проходило в спортхолле «Айка».

Встречу открыл глава Норильска Дмитрий Карасев: «Сегодняшнее событие – это замечательная возможность для совместного развития и взаимодействия наших территорий. Нам многое предстоит сделать, мы открыты к сотрудничеству и готовы перенимать полезный опыт у других регионов», - обратился он к собравшимся.

В позитивном и боевом настрое участников бизнес-диалога не усомнился и старший вице-президент, руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин. Он напомнил и об исторических предпосылках для сотрудничества двух городов: «Вы знаете, что благодаря архитекторам ленинградской школы в Норильске многое было построено, их влияние отразилось не только на внешнем облике города, но и обогатило его культурную жизнь».

Николай Уткин подчеркнул готовность компании всецело поддерживать благие начинания: «Стратегия «Норникеля» определена на десятилетие. Мы планируем потратить свыше двух триллионов рублей на модернизацию производства и, конечно, на выполнение важнейших задач в области экологии. Я очень рад, что здесь присутствуют коллеги из Санкт-Петербурга, и не сомневаюсь, что мы сможем обеспечить все условия для того, чтобы все желающие могли принять участие в наших больших проектах. Не только производственных, но и городских, направленных на реновацию города».

Глава делегации — председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков пояснил, что основная задача мероприятия — это налаживание непосредственного контакта между заинтересованными структурами: «Мы всегда стараемся конкретизировать сроки исполнения намеченных планов. Обычно подводим итоги через два–три месяца. Приступить к заключению контрактов хотелось бы поскорее. Но, естественно, на это нужно время, требуется прохождение определённых правовых и организационных процедур».

Глава Норильска, в свою очередь, поблагодарил Германа Широкова за визит и подробнее осветил программу деловой миссии: «За три дня мы познакомим коллег с нашей ресурсной базой и самим городом, расскажем о своих планах. Я хочу отдельно обратить внимание на те виды работ, которые мы проводим ежегодно. Это ремонт многоквартирных домов, кровель, фасадов, нулевых циклов. Сюда же относятся дорожно-строительные работы, где нам не хватает дополнительных мощностей. И мы приглашаем представителей петербургского бизнес-сообщества к участию в разных видах деятельности».