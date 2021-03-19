В Норильск с рабочим визитом прибыл заместитель министра здравоохранения края Александр Украинцев

Масштабная целевая программа по развитию системы здравоохранения Норильска будет обсуждаться на расширенной коллегии представителей краевого министерства здравоохранения, правительства края, муниципальных органов власти. Коллегия состоится 27 апреля в Норильске и определит основные направления для первостепенных мер в части улучшения норильского здравоохранения. Об этом сообщил сегодня Александр Украинцев во время визита в городскую больницу в Оганере. В числе наиболее важных вопросов коллегии предполагается рассмотреть состояние детской больницы, детской поликлиники в Талнахе, привлечения специалистов для работы в Норильск, расширение спектра медицинских услуг и другие вопросы.