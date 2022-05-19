В Норильск с рабочим визитом прибыл депутат Госдумы Вячеслав Фетисов

Легенда мирового хоккея уже оценил новый спорткомплекс «Айка»:

- Я в восторге от того, что увидел. Здесь и Европа, и Северная Америка. Но точно, что в Арктической зоне второго такого сооружения не найти. Чувствуется, что сделано с душой. Видно качество, впечатляет продуманность проекта. Понятно, почему спорткомплекс стал местом притяжения. Отмечу, что это очень современное культовое место, куда, я думаю, норильчане ходят с удовольствием. Но самое главное — это отличная возможность для детей заниматься спортом в комфортных условиях.

Вячеслав Фетисов является первым заместителем председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, послом доброй воли Программы ООН по окружающей среде, и одна из задач его визита – оценить, как реализуются экологические проекты «Норникеля», в том числе по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, а также какие меры для выполнения социальных обязательств предпринимает компания в условиях санкционных ограничений.

Помимо этого, Вячеслав Фетисов намерен встретиться с норильской молодёжью, занимающейся решением экологических задач. По его словам, обществу нужен лидер, представитель из числа норильских активистов, чтобы наладить сотрудничество с общественными организациями.

- В Норильске я не в первый раз. Мы сюда приезжали в составе сборной «Легенды хоккея», играли с местными ребятами. Наш капитан и лидер — Владимир Олегович Потанин. Мы рады, что он вкладывает в хоккей, поддерживает легенд хоккея. Цель моего нынешнего визита несколько шире. Мне как депутату Госдумы очень важно посмотреть, как «Норникель» после разлива решает возникшие проблемы, а также всё, что связано с социальными обязательствами, - пояснил депутат.

Кроме того, в рамках его визита планируется рассмотреть перспективы экологического туризма в регионе. Конечно, не обойдется без встреч и мастер-классов для воспитанников местных хоккейных школ.

- Многие корпорации в нашей стране сокращают свои вложения, особенно в социальные проекты, а здесь все наоборот, идёт только по нарастающей. «Норникель» вкладывает в будущее. Это пример для всех. Мы понимаем, что мы должны стать сильнее, - резюмировал Вячеслав Фетисов.