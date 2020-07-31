В Норильск с рабочим визитом прибыл Евгений Гаврилов, замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ края

Сохранять нулевые циклы, восстанавливать коллекторное хозяйство и ремонтировать муниципальные квартиры в течение десяти лет помогала Норильску Федерация. Почему эту практику необходимо продолжать, знает Евгений Гаврилов, заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края

Десять лет – полёт успешный...

Прибыв в Норильск с рабочим визитом, Евгений Гаврилов провёл совещание с руководителями администрации и представителями управляющих компаний. Повестка: реализация четырёхстороннего соглашения в рамках государственной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» в 2020 году. Отметим, что уже в декабре этот проект должен завершиться.

- Четырёхстороннее соглашение между Норильском, Красноярским краем, компанией «Норникель» и Федерацией действует с 2011 года. Нельзя не отметить, что достигнуты положительные результаты, - дал оценку Евгений Гаврилов. – Программа – обширная: сохранение устойчивости зданий, ремонт коллекторного хозяйства, ремонт муниципальных квартир, снос аварийных домов.

Замминистра подчеркнул, что в Норильске, построенном на вечномёрзлом грунте, просто необходимо поддерживать жилищный фонд в удовлетворительном состоянии.

- Простая арифметика: либо потратим, образно, 40-50 миллионов рублей, чтобы сохранить фундамент как основу всего многоквартирного дома, либо потом расселять этот дом и вкладывать уже более миллиарда на строительство нового, - пояснил Гаврилов. - Поэтому данная программа просто жизненно необходима.

В этом году в рамках четырёхстороннего соглашения предусмотрен ремонт 160 квартир, и на 137 из них уже заключены контракты стоимостью 47 миллионов рублей. Сохранение устойчивости перспективного жилфонда обойдётся дороже – на 61 объект потратят почти 639 миллионов рублей. На снос аварийного дома на улице Комсомольской, 20, заложено 20,7 миллиона рублей. Ещё в 21,6 миллиона обойдётся снос ветхой «гостинки» на Надеждинской, 19.

Продление необходимо

Сегодня на уровне Красноярского края и муниципалитета прорабатывается вопрос о необходимости четырёхстороннего соглашения.

- Все документы уже направлены в Федерацию, в том числе в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также в Министерство Дальнего Востока, - рассказал Евгений Гаврилов. - В части софинансирования со стороны краевого бюджета и норильского, думаю, проблем не будет. Уверен, «Норникель» также поддержит это решение. Слово за федеральным центром.

О важности продления программы говорят и местные власти. Заместитель главы Норильска по городскому хозяйству Николай Жигулин отметил, что ремонт нулевых циклов и восстановление несущих способностей зданий многоквартирных домов для Норильска очень важен.

- Практически все наши дома находятся на свайном основании. В цикле каждые 10 лет эти сваи необходимо обслуживать, укреплять и делать планировку подполий. В среднем на эти работы только на один дом у нас уходит от восьми до одиннадцати миллионов рублей. Денежные средства, которые были предусмотрены четырёхсторонним соглашением, безусловно, за эти десять лет городу помогли, - пояснил Николай Жигулин. - И очень важно, чтобы у нас эта программа действовала и дальше.

Есть результат

После совещания заместитель министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края отправился оценить организацию и проведение плановых работ: снос аварийного здания на улице Комсомольской, 20, сохранение устойчивости зданий на Кирова, 14, и Орджоникидзе, 10в, ремонт муниципальных квартир в рамках четырёхстороннего соглашения, а также текущий ремонт подъездов, цоколей и тамбуров.

­- Многие норильские управляющие компании действительно показывают свою эффективность, - отметил Евгений Гаврилов. - Есть многоквартирные дома, где ежегодно на текущие ремонты тратится более 1 миллиона рублей. Во-первых, это необходимо для того, чтобы поддерживать жилфонд в технически исправном состоянии. Во-вторых, важна и эстетика, которой можно добиться, отремонтировав подъезды, а по нормативным требованиям ремонты должны проводиться каждые пять лет. Думаю, жители этих многоквартирных домов видят результат работы управляющих организаций и понимают, за что они платят деньги.

А уже в понедельник, 3 августа, в Норильск прибудет Евгений Афанасьев, министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края. Он осмотрит планируемые места хранения аварийного запаса топлива на Кайерканской нефтебазе Таймырской топливной компании, проверит демонтаж аварийного резервуара ТЭЦ-3, оценит новую методику термостабилизации грунтов в талнахских домах, а также проведёт совещание по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов.

Людмила Кожевникова