МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильск с рабочим визитом прибыл краевой министр экологии и рационального природопользования Павел Борзых

В Норильск с рабочим визитом прибыл краевой министр экологии и рационального природопользования Павел Борзых

Главная / Новости / Общество

В Норильск с рабочим визитом прибыл краевой министр экологии и рационального природопользования Павел Борзых

Здесь он проведёт совещания, на которых будут обсуждаться мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда в Арктической зоне.

В Норильск с рабочим визитом прибыл краевой министр экологии и рационального природопользования Павел Борзых

Также Павел Борзых планирует посетить посёлки Хатанга и Диксон, чтобы осмотреть объекты, подлежащие ликвидации. Отметим, что предварительную инвентаризацию ведомство совместно с муниципалитетами уже провели. По её результатам определены четыре объекта накопленного вреда окружающей среде, которые поставлены на учёт в государственный реестр.

Сейчас ведётся разработка полномасштабной программы по улучшению экологии Арктической зоны региона. Её реализация планируется за счёт средств, которые НТЭК направил в федеральный бюджет в качестве штрафа за разлив топлива на ТЭЦ-3.

Ещё девять аналогичных объектов на Таймыре планируется ликвидировать силами Минобороны РФ.

Фото Владимир Макушкин
2 сентября в 16:28 250
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также