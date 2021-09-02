В Норильск с рабочим визитом прибыл краевой министр экологии и рационального природопользования Павел Борзых
В Норильск с рабочим визитом прибыл краевой министр экологии и рационального природопользования Павел Борзых
Здесь он проведёт совещания, на которых будут обсуждаться мероприятия по ликвидации объектов накопленного вреда в Арктической зоне.
Также Павел Борзых планирует посетить посёлки Хатанга и Диксон, чтобы осмотреть объекты, подлежащие ликвидации. Отметим, что предварительную инвентаризацию ведомство совместно с муниципалитетами уже провели. По её результатам определены четыре объекта накопленного вреда окружающей среде, которые поставлены на учёт в государственный реестр.
Сейчас ведётся разработка полномасштабной программы по улучшению экологии Арктической зоны региона. Её реализация планируется за счёт средств, которые НТЭК направил в федеральный бюджет в качестве штрафа за разлив топлива на ТЭЦ-3.
Ещё девять аналогичных объектов на Таймыре планируется ликвидировать силами Минобороны РФ.