В Норильск с рабочим визитом прибыл статс-секретарь - замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики

Павел Волков в Норильске впервые, но он весьма впечатлён городом. «Поражают здешние масштабы и ландшафты, а самое главное - то, что может сотворить человек на Крайнем Севере. Северян не пугают ни суровый климат, ни удалённость от материка. Территория стремится развиваться всесторонне, чтобы горожанам было здесь комфортно», - поделился замминистра.

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день комплексный план социально-экономического развития города находится в высокой готовности. «Это беспрецедентный документ, который подразумевает реновацию социальной инфраструктуры и строительство новых объектов в городе. Мы уже посетили несколько площадок, посмотрели, что будет построено с нуля, а что будет переделано», - добавил Павел Волков.

Ключевыми точками внимания стали новая поликлиника, рассчитанная на 1000 пациентов, и новое пожарное депо. «Всё делается ради того, чтобы жизнь в Норильске стала более устроенной, а норильчане чувствовали, что о них заботятся, что город с каждым днём становится лучше. Очень хочется, чтобы у них возникали именно такие ощущения», - добавил замминистра.

Был затронут и вопрос о создании центра по изучению вечной мерзлоты, задача которого - отслеживать климатические изменения. Это особенно важно, так как из-за растепления грунтов опоры домов дают усадку, вследствие чего по стенам идут трещины. В этом году уже ведутся работы по термостабилизации грунтов, однако к проблеме нужно подходить более глобально. Организация центра поможет избежать многих негативных моментов.

Впереди у Павла Волкова - рабочая встреча с представителями правительства Красноярского края, главой Норильска и руководством компании «Норникель». На ней обсудят значимые вопросы, касающиеся реализации комплексного плана развития Норильска, а также дальнейшее взаимодействие участников четырёхстороннего соглашения.