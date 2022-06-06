В Норильск с рабочим визитом прибыла глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова

Перед заключением важных договорённостей Светлана Радионова посетила объекты Таймырской топливной компании и Норильско-Таймырской энергетической компании, а также площадку с остатками резервуара, на котором 29 мая 2020 года произошла крупная техногенная авария, когда в окружающую среду попало более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Также делегация экологов облетела с осмотром реки Амбарную и Далдыкан, ручей Безымянный и озеро Пясино.

- В 2020 году я выступала здесь перед журналистами не единожды, и тогда это было не самое приятное посещение Норильска, — признаётся руководитель Росприроднадзора. — Но спустя два года мы видим колоссальные изменения, и на сегодняшний день «Норникель» начал делать то, о чём мы так долго его просили. Я не буду называть это глобальной победой, но видно, что компания занимается вопросами экологии и делает это последовательно и планомерно. Мы понимаем, что ещё 20 гектаров нарушенных и семь гектаров загрязнённых земель после той аварии придётся рекультивировать и очистить. Это большая работа, на реке Амбарной до сих пор стоят сорбирующие боновые заграждения, мы видим накопленный ущерб, и компания его убирает. Я думаю, «Норникель» все выводы для себя уже сделал. Для него это была сложная ситуация, вся страна напряженно следила за ходом событий. Мы всегда говорили и будем говорить, что Арктическая зона хрупкая, и наша служба, отстаивающая интересы государства, была права, потому что спустя два года мы всё ещё рекультивируем земли и восполняем ущерб, нанесённый природе. А компания уже с этим не спорит, и сегодня в Норильске совершенно другое отношение к экологии.

Светлана Радионова также посетила глобальную стройку «Серной программы».

- Ежегодно в вашу атмосферу выбрасывается один миллион восемьсот тысяч тонн диоксида серы, — подчеркнула руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. — Это в шесть раз больше, чем в любом другом субъекте Российской Федерации. Когда «Серная программа» будет введена в эксплуатацию, это приведёт к колоссальному снижению объёмов выбросов загрязняющих веществ. Поэтому эта программа должна быть реализована, несмотря ни на какие сложности, её необходимо дофинансировать, чтобы наконец разрезать красную ленточку. Сегодня это крупнейший экологический проект по очистке воздуха в всей стране.

Но главным событием в рабочей поездке руководителя Росприроднадзора в Норильск стало подписание двух соглашений с градообразующим предприятием. Первое — о взаимодействии в целях сохранения благоприятной окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Компания «Норникель» стала второй в стране, кто подписал этот документ. Что касается второго соглашения, то о нём ещё в феврале объявил президент страны Владимир Путин на встрече с российским бизнес-сообществом, когда поручил Роспироднадзору осуществлять консультирование компаний в их крупных проектах.

- «Норникель» — это первая компания, которая попросила нас заключить такое соглашение, — подтвердила Светлана Радионова. — Мы покажем компании все наработки, которые есть на других площадках, предоставим своих специалистов, сможем обмениваться мнениями в онлайн-режиме, будем присутствовать при пуско-наладочных мероприятиях и при реализации проектов в дальнейшем, обсудим все слабые места, которые могут возникнуть при строительстве или эксплуатации, и подскажем, как должно быть. То есть мы будем сопровождать ту же «Серную программу» от и до, подключая все силы, которые у нас есть, делясь накопленными знаниями и технологиями. Это поможет «Норникелю» сэкономить много времени и денежных средств, так как у компании появится большая библиотека данных. Мы также будем делиться опытом «Норникеля» с другими компаниями, например, схожая проблема с выбросами диоксида серы сегодня есть и у Баимского ГОКа. Мне кажется, обмен, который будет осуществляться на государственном уровне, очень полезен. Мы живём в одной стране, и это неправильно, когда одна отрасль не делится своими наработками с другой. Плюс компании будет обеспечено прохождение административных процедур с полным сопровождением, то есть мы будем их ускорять, поправлять документы, указывать на недочёты и ошибки без возврата и отказов, что поможет компании сократить время на реализацию задач, а в итоге люди быстрее получат чистый воздух.

- Для компании очень важно это соглашение, особенно по консультированию, так как это даёт нам возможность до того как мы что-то сделаем, особенно в проекте рекультивации, прийти и получить консультацию от самого квалифицированного органа в стране, чтобы потом не разбираться с последствиями, если ты уже сделал и ошибся. Это задел на 5-7 лет вперёд с учётом программы рекультивации, которую мы задумали, и он крайне важен для нас, — подтвердил Сергей Степанов, старший вице-президент — производственный директор компании «Норникель».

- Да, для нас это дополнительная нагрузка на инспекторский состав, научные подразделения и правовую службу, но мы уходим из ситуации, когда контролёр — это тот, кто только выписывает штрафы, — отметила Светлана Радионова. — Мы понимаем, что отныне превентивно мы можем реагировать гораздо быстрее и не допускать нарушений в принципе. Сегодня система контроля, как нас настроил председатель правительства Михаил Мишустин, — это ещё и помощь. Гораздо эффективнее, когда компания вкладывает деньги во что-то более значимое, чем уплата штрафов.

- Новое соглашение узаконивает наши отношения с точки зрения консультирования нас по различным вопросам, связанным с экологическими проектами, — пояснил Андрей Грачев, вице-президент по федеральным и региональным программам компании «Норникель». — Это касается в первую очередь экспертной оценки наших природных планов. Мы знаем, что на данную тему готовится постановление правительства Российской Федерации, но пока оно не подписано, мы считаем это соглашение пилотным проектом. Однако сегодня точно можно сказать, что отношения между Росприроднадзором и «Норникелем» зиждутся прежде всего на российской законодательной базе. Ничего нового здесь нет, федеральное ведомство как подходило строго к нам, так и подходит. Экологическая повестка никуда не ушла, поэтому мы стараемся строить отношения в соответствии с законом. При этом нельзя не отметить, что появились некоторые акценты в деятельности Росприроднадзора, и это видно всему российскому бизнесу. Речь идёт о том самом дрейфе от проверок в сторону обучения и помощи на экспертном поле.

Светлана Радионова также рассказала о появлении в Норильске Центра лабораторного анализа и технических измерений. Раньше специалисты Росприроднадзора работали в тяжёлых условиях выездных мероприятий, сейчас же в нашем городе появилась хорошо оснащенная лаборатория, за что глава ведомства поблагодарила администрацию Норильска и градообразующее предприятие. Сейчас в новой структуре ведётся набор инспекторского персонала.

- Я вас уверяю, там будут получать самые верифицированные и честные данные. За ними можно обращаться, мы будем их публиковать. Ведь, как объявил президент страны, экологическая информация должна быть открытой. Развеивать экологические мифы очень правильно. Мы знаем, что в вашем городе есть сложности и много проблем, при этом объективную картинку никто скрывать не хочет. Первый шаг к лечению — это установка верного диагноза, — подытожила Светлана Радионова.