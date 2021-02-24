В Норильске 27 молодых семей получили свидетельства на приобретение нового жилья
В Норильске 27 молодых семей получили свидетельства на приобретение нового жилья
Сертификаты на общую сумму более 16 миллионов рублей получили семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.
Напомним, что молодая семья может претендовать на социальную выплату, если:
- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;
- семья признана нуждающейся в жилом помещении в установленном порядке;
- семья имеет доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (в том числе учитывается материнский капитал).
Средний размер выплаты на одну семью составляет 713 тысяч рублей, которую они могут использовать:
- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
- для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита;
- для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства;
- для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам.
Отметим, что размер выплаты зависит от количества членов семьи, но не менее 35% расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей; 40% - для семей, имеющих детей. Финансирование социальной помощи формируется за счёт местного, краевого и федерального бюджетов.
Более подробную информацию о программе «Обеспечение жильём молодых семей» можно получить на официальном сайте Норильска, а также на странице управления жилищного фонда.