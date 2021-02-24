В Норильске 27 молодых семей получили свидетельства на приобретение нового жилья

Напомним, что молодая семья может претендовать на социальную выплату, если:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;

- семья признана нуждающейся в жилом помещении в установленном порядке;

- семья имеет доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (в том числе учитывается материнский капитал).

Средний размер выплаты на одну семью составляет 713 тысяч рублей, которую они могут использовать:

- для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;

- для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита;

- для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства;

- для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам.

Отметим, что размер выплаты зависит от количества членов семьи, но не менее 35% расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей; 40% - для семей, имеющих детей. Финансирование социальной помощи формируется за счёт местного, краевого и федерального бюджетов.

Более подробную информацию о программе «Обеспечение жильём молодых семей» можно получить на официальном сайте Норильска, а также на странице управления жилищного фонда.