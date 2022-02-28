В Норильске 33 молодые семьи получили сертификаты на приобретение жилья в городе и других населённых пунктах региона

В Норильске программа «Обеспечение жильём молодых семей» действует уже 15 лет. Администрация города ежегодно участвует в конкурсном отборе муниципальных образований для того, чтобы к местному финансированию привлечь дополнительно краевые и федеральные средства. С 2007-го по 2021 год благодаря этим социальным выплатам собственными квадратными метрами обзавелась 291 молодая норильская семья. В этом году на эти цели выделено без малого 22 миллиона рублей: почти 8 - из городского бюджета, 10 миллионов 334 тысячи предоставил Красноярский край и 3 миллиона 723,5 тысячи рублей – это федеральная поддержка. Средний размер социальной выплаты в 2022 году – 665 тысяч рублей. В этот раз заветные конверты с сертификатами получили 33 молодые семьи.

- У молодых семей будет семь месяцев для реализации этих свидетельств, - разъясняет Татьяна Четверикова, заместитель начальника управления жилищного фонда администрации Норильска. – Социальную поддержку можно использовать не только для покупки квартиры, также можно вступить в долевое строительство, заключить договор подряда на возведение жилого дома, внести последний платёж в счёт уплаты паевого взноса, уплатить первоначальный взнос при получении жилищного кредита, погасить основную сумму долга ипотеки. К сертификату можно присоединить личные сбережения, материнский капитал или добавить кредитные заёмные средства. Главное, чтобы молодые семьи подпадали под требования программы. Возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет, семью надо признать нуждающейся в жилом помещении, и необходимо иметь доход, позволяющий получить кредит или другие денежные средства, достаточные для оплаты средней стоимости жилья. Это может быть материнский капитал, справка из банка об одобрении кредита, документ, подтверждающий оценку движимого или недвижимого имущества в собственности, которое можно использовать в целях покупки жилья.

Стоит помнить, что сертификат не является ценной бумагой, это всего лишь подтверждение права молодой семьи на получение социальной выплаты, деньги перечисляются на их банковский счёт безналичным путём. Причём средства поступают только при сдаче сертификата в банк и предоставления договора купли-продажи.

- Сумма социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения региональным министерством строительства краевого списка претендентов на получение этой меры поддержки, - продолжает Татьяна Четверикова. – Учитывается состав семьи, а также расчётная стоимость жилья в Норильске, которая зависит от цены квадратного метра, и составляет 40% от общей расчётной стоимости для семей с детьми и 35% для пока ещё бездетных пар. Отмечу, что сумма, указанная в сертификате, перерасчёту не подлежит, независимо от того, в каком городе молодые норильчане собираются приобрести жильё.

Желающим попасть в программу «Обеспечение жильём молодых семей» необходимо обратиться в управление жилищного фонда по адресу: Ленинский пр., 40, корпус 4, кабинет 2. Следует написать заявление о признании семьи нуждающейся в жилом помещении и предоставить необходимый пакет документов. Заявочная кампания на получение социальной выплаты проводится ежегодно до 15 мая. То есть сегодня жилфонд ведёт работу с молодыми семьями, которые хотят получить такую поддержку в 2023 году.

- В принципе, пакет документов небольшой, - успокаивает заместитель начальника управления жилищного фонда администрации Норильска. - Это документы, удостоверяющие личность, свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей и документы, подтверждающие регистрацию на территории Норильска. Все остальные запросы администрация делает самостоятельно путем межведомственного взаимодействия. Для подтверждения доходов претендентам достаточно предоставить справку о материнском капитале, банковские документы или документы от оценщиков. Единственное — нужно ежегодно писать заявление, если семья не получает выплату в выбранный ею год, это право переносится на следующую кампанию. Ведь наша программа очень популярна среди молодых норильчан. Например, на 2022 год у нас заявилось 49 семей, из них 33 сегодня получили сертификаты. Ежегодного лимита семей не существует, всё зависит от объёма выделенной краевой и федеральной поддержки. Также отмечу, что гражданам, которые не успели определиться с жильём в течение семи месяцев, нужно обратиться в наше управление, чтобы их записали на следующий год, ведь 25 сентября их счёт автоматически закрывается. Неиспользованную сумму мы просто предоставим следующей по очереди семье, у нас всегда есть люди, которые уже готовы реализовать соцвыплату.

Медсестра Асиат Кулиева - супруга военного. Пока находится в декретном отпуске и сейчас всё время посвящает трём детям и выбору новой квартиры в Норильске.

- Мы подали документы в 2020-м, и в прошлом году очередь остановилась прямо перед нами, поэтому пришлось подождать ещё годик. Документы собираются несложно, единственное, попали на время карантина, поэтому на многие встречи записывались и долго ждали очереди. Ну ничего, это того стоило. Ведь такая программа - очень хорошая помощь. Выделяется немалая сумма, и это важно, особенно в связи с ростом цен на норильскую недвижимость. К жилью мы ещё присматриваемся, ищем, выбираем, хотим трёхкомнатную квартиру, так как у нас уже трое детей, и они разнополые. Думаем, ближе к лету точно определимся. У нас ещё есть неиспользованный материнский капитал, думаем, и региональный маткапитал подключить, и свои сбережения.

А Татьяна Пиксаева уже обзавелась квартирой, оформила ипотечное кредитование.

- Когда я попала в программу, мне сказали, что по её условиям можно взять ипотеку, так что эта сумма пойдёт на погашение основного долга. Квартиру купила, конечно же, в Норильске, так как живу и работаю здесь. Вы даже не представляете, как я счастлива, ведь я в одиночку поднимаю сына, и приобрести жильё самостоятельно при таком росте цен просто невозможно. Почему-то не все знают, что в городе существует такая программа. Нужно рассказывать об этом молодым людям, ведь я тоже не знала, пока меня, можно сказать, носом не ткнули и не сказали, что я подхожу под её условия. Теперь я вижу, что это работает, и всем знакомым рассказываю о программе. Я подавала документы два года назад и вот теперь получила сертификат, 430 тысяч рублей на дороге не валяются. Кстати, сбор документов - совершенно несложная процедура, если подойти к этому с умом и просто захотеть. В жилфонде всё подробно разъясняют, куда обращаться, какие документы требуются, так что собрать их мне не составило большого труда.

Также краевой программой предусмотрено дополнительная выплата молодой семье в размере 5% от расчётной стоимости жилья при рождении или усыновлении одного ребёнка после включения в краевой список получателей социальной поддержки. Эти деньги выделяют на компенсацию собственных средств, потраченных на приобретение жилья.