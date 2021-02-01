В Норильске активизировались киберпреступники

В отдел полиции обратился 42-летний владелец продуктового магазина. В заявлении он указал, что на его почту поступили реквизиты для оплаты груза на сумму около 580 тысяч рублей. Но ни представитель предпринимателя, ни его бухгалтер не заметили, что наименование организации в реквизитах разнится с той, с которой был заключён договор о сотрудничестве. Данная ошибка была обнаружена только, когда пришло платёжное поручение. И тогда норильчанин понял, что его обманули.

По предварительной версии, электронная почта предпринимателя была взломана, а письмо подделано. Мошенники представились поставщиками, заменив в почтовом адресе только один символ. Но этого никто не заметил, потому сразу провели оплату, думая, что счёт пришёл от поставщика.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.