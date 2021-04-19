В Норильске будут судить молодого человека, который украл золотые украшения у своих приятельниц

Как выяснилось, к преступлению причастен 18-летний парень, которого дочь потерпевшей приводила в гости в отсутствие родителей. Именно во время таких визитов он и похищал ювелирные изделия. Полицейские установили, что по этой же схеме он похитил золотые украшения из другой квартиры. Они отмечают, что общая стоимость похищенного составила порядка 170 тысяч рублей. Краденое юноша сдавал в ломбард с помощью старших товарищей.

Отметим, что фигурантом уголовного дела 18-летний норильчанин стал не в первый раз. В конце прошлого года его приговорили к четырём годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков, кроме того, на рассмотрении суда находится ещё один факт совершенной им кражи.

В настоящее время расследование завершено. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в Норильский городской суд для принятия окончательного решения.