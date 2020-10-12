МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске бывший сотрудник банка похитил 200 тысяч рублей

В Норильске бывший сотрудник банка похитил 200 тысяч рублей

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В Норильске бывший сотрудник банка похитил 200 тысяч рублей

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В Норильске бывший сотрудник банка похитил 200 тысяч рублей

По данным сотрудников полиции, клиенты банка решили воспользоваться долговой амнистией и перечислить на счёт сумму около 200 тысяч рублей. Злоумышленник решил этим воспользоваться и внёс неправильные данные, таким образом забрав средства себе. Всю сумму мошенник потратил на свои нужды.

На данный момент следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

12 октября в 15:45 180
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