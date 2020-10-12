В Норильске бывший сотрудник банка похитил 200 тысяч рублей

По данным сотрудников полиции, клиенты банка решили воспользоваться долговой амнистией и перечислить на счёт сумму около 200 тысяч рублей. Злоумышленник решил этим воспользоваться и внёс неправильные данные, таким образом забрав средства себе. Всю сумму мошенник потратил на свои нужды.

На данный момент следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.