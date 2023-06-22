В Норильске чествуют выпускников

Лучших выпускников Норильска, набравших 100 баллов по ЕГЭ, поощрили за достижения, выделив каждому по 50 тысяч рублей. Поздравил отличников глава города Дмитрий Карасев.

«Отрадно, что некоторые ребята выбирают важные и необходимые для Норильска профессии и остаются развивать родной город. Желаю смело идти вперёд и покорять вершины!» — напутствовал ребят градоначальник.

Выпускные вечера пройдут в субботу, 24 июня. Чтобы памятный вечер не омрачился чрезвычайными происшествиями, выпускникам, их родителям и педагогам напомнили о запрете употребления спиртных напитков и курения. Организовано дежурство администраций образовательных учреждений, управления общего и дошкольного образования и родителей. Также информационные письма с графиками выпускных вечеров направлены во все надзорные органы и Министерство образования Красноярского края.

Ленинский проспект и улица Севастопольская будут перекрыты для движения транспорта с 18.00 субботы до 6.00 воскресенья.