В Норильске и Дудинке началась выдача жилищных сертификатов на переселение

В этом году сертификаты получат порядка 350 семей. Программа переселения входит в комплексный план социально–экономического развития Норильска. На её реализацию предусмотрено около 1,2 млрд рублей.

Напомним, право на получение жилищных сертификатов имеют граждане со стажем работы в районах Крайнего Севера не менее 15 лет, а также не имеющие жилья за пределами районов Крайнего Севера. К выделенной сумме можно добавить собственные средства и приобрести жильё в любом регионе страны.

Финансирование осуществляется в рамках соглашения между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и «Норникелем».