В Норильске и Дудинке объявляется сбор пластикового мусора

На переработку принимаются пластиковые бутылки, кроме тары от масла; бутылки из под моющих средств, шампуней; пакеты-майки, плотные пакеты, фасовочные пакеты; твёрдая и мягкая упаковка от пищевых продуктов. Вторсырьё должно быть чистым и сухим, без этикеток, смятым и расфасованным по видам.

В Дудинке сдать пластик можно 26 февраля с 12.00 до 17.00 в Таймырском молодёжном центре. В Норильске - 27 февраля с 15.00 до 18.00 в Молодёжном центре.

Напомним, ежедневно у норильчан есть возможность отнести пластиковые бутылки из под напитков в фандомат, установленный в фойе Молодёжного центра.