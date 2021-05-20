В Норильске и Дудинке проходят лекции и практикумы для представителей туристической индустрии

Рассматриваются вопросы обеспечения качества и безопасности на туристско-экскурсионных маршрутах, разработки гостевого экскурсионного маршрута для участников крупного событийного мероприятия международного уровня, а также компетенции экскурсоводов.

- Одна из важнейших задач приглашенных специалистов - развитие экспертно-аналитических компетенций у местного сообщества для последующего формирования команды технических экспертов системы добровольной сертификации «Таймырское гостеприимство», - рассказала руководитель направления «Развитие туризма» АРН Анастасия Король. - По инициативе Агентства развития Норильска в сентябре 2020 года СДС «Таймырское гостеприимство», учитывающая региональный компонент, была включена в реестр СДС Росстандарта. Сразу после появления экспертного совета системы качества «Таймырское гостеприимство» начнётся её широкое внедрение на территории туркластера «Арктический», что, как ожидается, будет способствовать повышению качества услуг.

Также семинары от федеральных экспертов помогают нашим специалистам подготовиться к аттестации на соответствие требованиям профессиональных стандартов. Накануне аттестацию прошли дудинские экскурсоводы и гиды, а сегодня - во время импровизированной экскурсии «69 параллелей Норильска» - навыки демонстрируют их норильские коллеги.

Кроме того, обучение проходят и местные предприниматели. Так, Лилия Биткулова консультирует бизнесменов, которые уже строят или только планируют возводить гостиницы на Таймыре, по вопросам подготовки объектов гостеприимства к классификации.