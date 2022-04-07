В Норильске и Дудинке вырос индекс качества городской среды

В Красноярском крае оценивались 23 города. Как показал рейтинг, в Норильске, Дудинке, Красноярске, Железногорске, Сосновоборске, Шарыпове индекс качества городской среды за прошлый год увеличился. Кодинск и Назарово впервые вошли в число городов с благоприятной средой проживания. Красноярск стал одним из десяти городов страны с самыми благоприятными условиями для жизни.

Оценка была дана по нескольким ключевым критериям — это большой выбор жилья, безопасность, экологичность, расположение жилья, культурных и социальных объектов в одном районе. «Каждый город оценивался в своей категории, с поправкой на климат и численность населения. Например, Норильск занял четвёртое место в группе из 11 больших городов, находящихся в дискомфортном климате. Дудинка заняла четвёртое место в группе из 45 малых городов с населением до 25 тысяч человек, находящихся в дискомфортном климате», – пояснила заместитель министра строительства Елена Цитович.

Индекс формируется из множества составляющих, среди которых – пропорция твёрдых коммунальных отходов, направленных на переработку; разнообразие услуг в жилой зоне; уровень доступности городской среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения; доля населения, имеющего доступ к паркам и садам; доступность остановок общественного транспорта; безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения и образования и многие другие.

Обеспечение ежегодного прироста индекса является одной из ключевых целей национального проекта «Жильё и городская среда». По сравнению с прошлым годом среднее значение индекса качества в Красноярском крае выросло на 12%.