МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске и Дудинке завершилась выдача сертификатов на переселение

В Норильске и Дудинке завершилась выдача сертификатов на переселение

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В Норильске и Дудинке завершилась выдача сертификатов на переселение

В Норильске и Дудинке завершилась выдача сертификатов на переселение

Всего в этом году выдано 415 документов. На этой неделе последние 140 сертификатов были вручены семьям северян. Такая мера социальной поддержки позволит им переехать в районы с более благоприятным климатом.

Воспользоваться сертификатом граждане могут до 13 мая следующего года. В этом году на реализацию программы переселения из краевого бюджета было выделено 113,2 млн руб., ещё 830 млн руб. – средства «Норникеля». В следующем году на переселение 520 семей Норильска и Дудинки планируется потратить 1,2 млрд руб.

Программа переселения будет действовать до 2035 года.

Фото Ирина Яринская
29 октября в 14:52 350
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