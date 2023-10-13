В Норильске идёт подготовка к предстоящему круглому столу по развитию северных территорий и делам КМНС

Участники рабочего совещания обсудили подготовку к круглому столу комитета Заксобрания по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов, который состоится в Красноярске в конце ноября 2023 года. Мероприятие будет посвящено господдержке инвестиционных проектов, реализуемых на территориях Красноярского края, отнесённых к Арктической зоне.

Как отметил Дмитрий Свиридов, в настоящее время завершается формирование правительства Красноярского края, и северяне должны воспользоваться возможностью актуализировать «арктическую повестку» и максимально привлечь к решению существующих проблем профильных руководителей исполнительной власти региона. В первую очередь необходимо систематизировать все предложения по господдержке малого и среднего бизнеса в целом и арктических резидентов в частности, убеждён Свиридов.

Как сообщил председатель Норильского горсовета Александр Пестряков, в настоящее время в Красноярском крае для предпринимателей – резидентов Арктической зоны РФ действуют только пять из семи льгот, рекомендованных соответствующим федеральным законом. Кроме того, есть ряд других вопросов, которые пока с краевыми властями решить не удалось. В настоящее время в Норильске и соседнем Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе зарегистрировано более 30 арктических резидентов. Все они реализуют инвестпроекты, направленные на улучшение городской инфраструктуры. Муниципалитеты в меру своих возможностей оказывают поддержку резидентам, однако без должного внимания региональных и федеральных властей многие проблемы решить невозможно, считает Пестряков.

По мнению Дмитрия Свиридова, северные территории Красноярского края должны объединить свои усилия в решении вопросов господдержки инвестпроектов. «Северные» депутаты Заксобрания готовы оказать в этом всемерную поддержку.

«Предстоящий круглый стол должен дать старт комплексной совместной работе по созданию условий для максимального привлечения инвестиций в северные районы Красноярского края. Улучшение инвестклимата, безусловно, благоприятно отразится на развитии экономики всего региона, будет способствовать созданию новых рабочих мест и производств, повышению товарооборота внутри края. Считаю, что к этой работе необходимо привлекать абсолютно все заинтересованные стороны не только от Норильска и Таймыра, но и от других северных территорий края», - подчеркнул он.

По итогам встречи Дмитрий Свиридов предложил муниципалитету города совместно с Агентством развития Норильска и представителями предпринимательского сообщества сформировать повестку предстоящего круглого стола, определить участников и представить для обсуждения конкретные предложения по мерам господдержки бизнеса.