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В Норильске идёт расследование уголовного дела в отношении норильчанина, которые украл крупную сумму денег

В Норильске идёт расследование уголовного дела в отношении норильчанина, которые украл крупную сумму денег

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В Норильске идёт расследование уголовного дела в отношении норильчанина, которые украл крупную сумму денег

Сумма ущерба составила 14 млн рублей.

В Норильске идёт расследование уголовного дела в отношении норильчанина, которые украл крупную сумму денег

Как сообщают в Норильском ОМВД, в конце прошлого года в дежурную часть поступило несколько заявлений о хищении денег. С 2017 года по ноябрь 2022-го норильчанин, который позиционировал себя как руководитель кредитного потребительского кооператива, у трёх вкладчиков украл более 14 млн рублей.

Все они заключили с ним договор о том, что они вкладывают деньги и через определённый срок получают их обратно с процентом. Прибыль они получали путём инвестирования средств в фондовые рынки, криптовалюту и на иные торговые площадки.

Правоохранители уже устанавливают местонахождение злоумышленника, а также точное количество жертв, которые пострадали от его махинаций.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведётся следствие.

Если вы пострадали от действий данного гражданина, просим вас сообщить об этом в дежурную часть Норильского ОМВД (ул. Бегичева, 9) по телефону 47-24-01 или ближайший отдел полиции.

Фото из открытых источников
31 января в 15:54 290
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