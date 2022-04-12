В Норильске количество вакансий значительно превышает число соискателей

Как пояснила Ирина Латыпова, директор норильского Центра занятости населения (ЦЗН), ситуация на рынке труда стабильная и отличается большим количеством вакансий при низком числе желающих трудоустроиться.

- Сегодня в Норильске на учёте состоят 280 безработных граждан, и это исторический минимум за 30 лет существования нашей службы на территории. Уровень безработицы — всего 0,2%. Вакансий по-прежнему много, с начала года их число увеличилось на 17%, сегодня это 8400 единиц. Что касается 280 безработных, то в большинстве случаев их квалификация не соответствует требованиям работодателей, — пояснила она.

В ЦЗН также отмечают, что сегодня Правительство РФ разработало ряд мер поддержки работников и работодателей. Так, предприятия могут получить субсидии от Фонда социального страхования за трудоустройство молодёжи, организацию обучения персонала и временных рабочих мест.