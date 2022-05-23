В Норильске кондуктор вернула забытую женскую сумку владелице

Как сообщают в местном ОМВД, в полицию обратилась 49-летняя норильчанка Наталья, работающая кондуктором в пассажирском автобусе. Она сообщила, что нашла в салоне забытую женскую сумку. Владелицу долго искать не пришлось — обнаружив пропажу, она также обратилась в органы внутренних дел, где благополучно получила вещь обратно без каких-либо потерь. Стоит отметить, что в сумке женщины находились паспорта всех членов её семьи, авиабилеты и порядка 200 тысяч рублей.

Начальник Норильского ОМВД Олег Мусихин поблагодарил Наталью, передавшую находку правоохранителям, и отметил, что неравнодушная гражданская позиция является важной составляющей в поддержании общественного порядка на территории города.