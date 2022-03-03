В Норильске круглосуточно работает телефон доверия

«Звонок на телефон доверия может быть анонимным. Звонящий вправе в любой момент прекратить разговор», - пояснила главный специалист отдела молодежной политики управления по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике администрации города Норильска Елена Слатвицкая.

По её словам, разговор с консультантом службы доверия

помогает справиться с приступами паники, тревожными, навязчивыми мыслями, которые могут посещать человека в непростой ситуации.

«Длительный стресс может подорвать здоровье. Иногда достаточно проговорить тревожные мысли, и это резко снизит уровень напряжения», - отметила Елена Слатвицкая.

На фоне событий, происходящих в ДНР, ЛНР и Украине, беспокойство норильчан значительно возросло. Глава города Дмитрий Карасев разделяет мнение специалистов и считает, что работа службы психологической поддержки сегодня особенно актуальна.

«Думаю, в Норильске нет людей, которые бы оставались равнодушными к сложившейся ситуации. И в связи с этим многие норильчане сегодня нуждаются в поддержке. Я уверен, что, позвонив на телефон доверия, выговорившись, им станет легче», - сказал Дмитрий Карасев.

Позвонить в службу психологической поддержки можно по номеру 43-70-77 или 8-906-902-34-82. Круглосуточно.