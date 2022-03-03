В Норильске круглосуточно работает телефон доверия
В Норильске круглосуточно работает телефон доверия
Специалисты напоминают: в любое время жители Норильска и Дудинки могут поделиться своими переживаниями и получить поддержку. Исходя из практики консультантов, наиболее сложные звонки на телефон доверия поступают вечером и ночью. И горожане могут быть уверены, что их выслушают и поддержат в любое время суток.
«Звонок на телефон доверия может быть анонимным. Звонящий вправе в любой момент прекратить разговор», - пояснила главный специалист отдела молодежной политики управления по взаимодействию с общественными организациями и молодежной политике администрации города Норильска Елена Слатвицкая.
По её словам, разговор с консультантом службы доверия
помогает справиться с приступами паники, тревожными, навязчивыми мыслями, которые могут посещать человека в непростой ситуации.
«Длительный стресс может подорвать здоровье. Иногда достаточно проговорить тревожные мысли, и это резко снизит уровень напряжения», - отметила Елена Слатвицкая.
На фоне событий, происходящих в ДНР, ЛНР и Украине, беспокойство норильчан значительно возросло. Глава города Дмитрий Карасев разделяет мнение специалистов и считает, что работа службы психологической поддержки сегодня особенно актуальна.
«Думаю, в Норильске нет людей, которые бы оставались равнодушными к сложившейся ситуации. И в связи с этим многие норильчане сегодня нуждаются в поддержке. Я уверен, что, позвонив на телефон доверия, выговорившись, им станет легче», - сказал Дмитрий Карасев.
Позвонить в службу психологической поддержки можно по номеру 43-70-77 или 8-906-902-34-82. Круглосуточно.