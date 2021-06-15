В Норильске легковушка врезалась в КАМАЗ

По предварительным данным ДТП произошло 13 июня около 21.00 на Северной объездной автодороге. Как сообщают сотрудники Госавтоинспекции, автомобиль ВАЗ-21102, которым управлял 35-летний мужчина, ехал со стороны станции Голиково в сторону улицы Хантайской и столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении грузовым автомобилем. Пассажиры «жигулей» — 32-летняя женщина и двое детей трёх и десяти лет — с множественными травмами и ушибами госпитализированы в оганерскую больницу. Водитель и ещё один пассажир обратились в медучреждение за помощью на следующий день. Следствие установило, что пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности, дети перевозились без специальных удерживающих устройств. Кроме того, у виновника ДТП имелись признаки опьянения. От процедуры прохождения освидетельствования на месте происшествия мужчина отказался, в отношении него полицейские составили административные протоколы по шести статьям КоАП РФ: ст. 12.6; ч.1 ст. 12.15; ч.3 ст. 12.23; ч.2 ст. 12.24; ч.1 ст. 12.26; ч.2 ст. 12.37. Горе-водителя ожидает лишение права управления транспортным средством и штраф на сумму около 36 тысяч рублей.