В Норильске могут открыться новые правовые классы

Представители Общественного совета при Норильском ОМВД Дмитрий Дубров, Игорь Соловиенко, Юрий Похабов и Владимир Кудрицкий рассказали собравшимся об истории создания правовых классов в Красноярском крае, о роли общественников в этом процессе, а также о деятельном участии и поддержке данного направления полицией. Кроме формирования кадрового резерва для полиции, данные классы имеют и вторую важную задачу – формирование правосознания подрастающего поколения и профилактику правонарушений в подростковой среде. Активисты показали участникам мероприятия презентацию о профильном классе правовой направленности, который уже много лет существует на базе школы № 14.

Полицейские проводят для учащихся правового класса занятия, на которых рассказывают о тонкостях работы органов внутренних дел, привлекают школьников к проведению пропагандистских акций, устраивают для них экскурсии по различным подразделениям полиции. Рассказы общественников очень заинтересовали аудиторию. Многие учащиеся выразили желание учиться в таком классе.

В ходе обсуждения было решено активизировать работу по созданию профильных правовых классов на базе школ Талнаха.

«Очень хочется, чтобы наша совместная работа приобрела более масштабный характер и стала гарантией правовой грамотности и законопослушного поведения для более широкого круга школьников», – отметил Дмитрий Дубров.