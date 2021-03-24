МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске может появиться новый вокальный благотворительный конкурс

В Норильске может появиться новый вокальный благотворительный конкурс

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В Норильске может появиться новый вокальный благотворительный конкурс

Проект «Голоса нашего города» стал победителем грантового конкурса «Норникеля» «Мир новых возможностей» в номинации «Полюс возрождения».

В Норильске может появиться новый вокальный благотворительный конкурс

31 марта в 17.00 в творческом пространстве Loft (пр.Котульского,15) состоится презентация нового вокального проекта, главная задача которого - выявить талантливых артистов разных возрастов. Гостей познакомят с историей создания проекта и его идейными вдохновителями, порадуют ярким и живым исполнением песен от маленьких и больших вокалистов студии «Караоке-кухня».

Проект задумала руководитель и педагог студии Ольга Плахотина и председатель благотворительного фонда «Территория Добра» Наталья Солодовник. Его руководитель - Светлана Зенина, ведущий специалист творческого пространства Loft, педагог-психолог «Фаблаба», директор некоммерческой организации «Институт гуманитарных технологий и социальных проектов».

24 марта в 18:09 460
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