В Норильске может появиться новый вокальный благотворительный конкурс

31 марта в 17.00 в творческом пространстве Loft (пр.Котульского,15) состоится презентация нового вокального проекта, главная задача которого - выявить талантливых артистов разных возрастов. Гостей познакомят с историей создания проекта и его идейными вдохновителями, порадуют ярким и живым исполнением песен от маленьких и больших вокалистов студии «Караоке-кухня».

Проект задумала руководитель и педагог студии Ольга Плахотина и председатель благотворительного фонда «Территория Добра» Наталья Солодовник. Его руководитель - Светлана Зенина, ведущий специалист творческого пространства Loft, педагог-психолог «Фаблаба», директор некоммерческой организации «Институт гуманитарных технологий и социальных проектов».