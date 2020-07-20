В Норильске на базе межрайонной больницы открылся высокотехнологичный инвазивный центр

Уже сегодня в нашем городе начали проводить эндоваскулярные вмешательства на коронарных артериях при лечении острого инфаркта миокарда, сообщает Минздрав Красноярского края.

Инвазивный центр на базе уже работающего первичного сосудистого отделения Норильской межрайонной больницы открыт в рамках национального проекта «Здравоохранение», его региональной составляющей «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В рамках программы на федеральные и краевые средства приобретены ангиограф, аппараты ИВЛ, УЗИ и другое необходимое оборудование. Общая потраченная на них сумма составила 55 млн рублей. Необходимые расходные материалы обеспечены за счёт средств фонда обязательного медицинского страхования – 14 млн руб.

Компания «Норникель» подарила больнице баллонный контрпульсатор. Приспособление используется для временного поддержания насосной функции сердца у пациентов, а стоимость его – 8,5 млн руб.

«Центр открыт для норильчан, которым необходима экстренная помощь при инфаркте миокарда. Работа наших врачей направлена на снижение смертности от этого опасного для жизни состояния. Инфаркт – причина смертей и инвалидизации не только возрастного, но и молодого населения», - рассказал «Заполярной правде» главный врач Норильской межрайонной больницы №1 Константин Горбель.

По его словам, эндоваскулярное вмешательство проведено уже двум пациентам, сейчас их состояние удовлетворительное. «Тромболитическую терапию мы начали проводить на базе больницы ещё несколько лет назад. Эндоваскулярное вмешательство – это совсем другая, более эффективная методика. Наши специалисты могут расширить сосуд, закрытый бляшкой, в месте сужения», - отметил Константин Горбель.

Учреждение обеспечило подготовку помещения для организации работы рентгеноперационной. Для работы в инвазивном центре три норильских хирурга проходили обучение на базе Центра хирургии имени Петровского с последующей командировкой для обучения на рабочем месте в Краевой клинической больнице.

«Также в Норильскую межрайонную больницу привлечён доктор с большим опытом работы. Нам очень повезло, что он стал частью нашего коллектива», - добавил главврач Норильской больницы №1. Специалиста пригласили в Норильск в рамках Закона Красноярского края по установлению единовременных выплат специалистам дефицитных специальностей из бюджета края (выплата подъёмных в размере 1,8 млн руб.).

Задача нового центра – обеспечить своевременную помощь при острых коронарных состояниях, а это спасение жизни и трудоспособности при инфарктах и инсультах.

«Коронарная артерия – одна из самых сложных локализаций. Вмешательства на сосудах сердца – это только начало. Со временем мы сможем проводить их и на сонных артериях, сосудах почек и нижних конечностей. В перспективе наши специалисты смогут проводить малоинвазивные вмешательства на всех сосудах», - резюмировал Константин Горбель.