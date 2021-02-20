В Норильске на пешеходном переходе сбит ребёнок

Сегодня в девять утра девятилетняя девочка переходила дорогу со стороны Норильского колледжа искусств к гимназии № 5, в которой и учится. По предварительной версии, дорогу не уступил и сбил ребёнка водитель автомобиля «Тойота». Пострадавшая госпитализирована в оганерскую больницу. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожного происшествия. Отметим, что месяц назад на этом же пешеходном переходе, также утром, водитель иномарки не уступил дорогу одиннадцатилетней гимназистке.

Дорожные полицейские в тысячный раз призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах города, особенно в сложных погодных и дорожных условиях и вблизи школ, детских садов, учреждений дополнительного образования. Стражи порядка напоминают, что согласно Правилам дорожного движения, пункт 14.1, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам.