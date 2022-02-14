В Норильске начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП)

За первый месяц работы помощь получили 710 пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, проведено 50 курсов химиотерапий. В медучреждение завезли новое оборудование, в том числе электрохирургический блок, универсальный многофункциональный хирургический стол, видеогастроскоп и эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций. На закупку медицинского оборудования было направлено 65,6 млн рублей.

Для норильчан открытие центра стало значимым событием. Благодаря этому сократились сроки ожидания, пациентам доступны все необходимые исследования: лабораторные, эндоскопические, ультразвуковые, рентгенологические, МРТ и гистологические - большинство исследований можно сделать за один день. Кроме того, появилась возможность заочных консультаций с врачами краевого онкоцентра.

Сейчас в ЦАОП работают четыре врача. В этом году аккредитацию по специализации «онкология» пройдут два специалиста, ещё один врач получит специализацию по оказанию первичной медицинской помощи. Медиков будут направлять на стажировку в краевой онкологический центр, в федеральные клиники и НИИ.

«В учреждении созданы комфортные условия для пребывания пациентов, оборудованы зоны ожидания, формируется электронная очередь. Планируется организовать выдачу льготных лекарств в аптеке, расположенной непосредственно в здании больницы. Что важно, дальнейшее улучшение работы учреждения проводится с учётом мнения и пожеланий пациентов», - сообщил Александр Украинцев, заместитель министра здравоохранения Красноярского края.