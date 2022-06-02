В Норильске начала работу двухдневная стратегическая сессия «Проекты циклической экономики города»

В стратегической сессии принимают участие представители Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного собрания Красноярского края, а также бизнес-сообщества из семи городов страны.

- Развитие цикличной экономики — это перспективное направление, которое мы хотим реализовывать в нашем арктическом городе, - отметил глава Норильска Дмитрий Карасев, приветствуя участников мероприятия. - Мы хотим стать передовой площадкой, на которой начнут внедрять новые проекты. Муниципалитет совместно с компанией «Норникель» уже движутся в этом направлении: взять, к примеру, уникальный «Серный проект», реализуемый сейчас в городе, наши проекты в рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды». Данному направлению мы уделяем большое внимание, вкладываем все возможные ресурсы, чтобы сделать нашу территорию максимально комфортной для проживания. Сегодня мне бы хотелось услышать о тех интересных проектах и тенденциях в утилизации твёрдых коммунальных и бытовых отходов, в озеленении, а также об опыте, который уже имеется у других территорий, чтобы примерить его к нашим условиям и затем использовать в Норильске. Уверен, что на этой сессии мы узнаем о новых разработках, которые можно взять на вооружение, потому как муниципалитет совместно с Агентством развития Норильска и градообразующим предприятием прорабатывают и технические задания, и в целом концепции переработки у нас отходов. Мы стремимся к этому, поэтому я уверен, что в ближайшем времени сможем похвастаться какими-то сдвигами в данном направлении. Главное - у нас есть желание, так что всё должно получиться.

- В течение всей стратегической сессии мы будем работать над двумя очень важными проектами: создание в Норильске экотехнопарка, который должен решить комплекс вопросов по устойчивому обращению промышленных и твёрдых коммунальных отходов, а также индустриального парка, его основная задача — организация мероприятий и площадок по производству различных видов строительных материалов, - обозначил вынесенные на повестку дня вопросы Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска. - Почему это так важно для нас и в целом для арктических городов? Мы все прекрасно знаем, насколько сложна логистика и высока себестоимость строительства. Поэтому производство локальных строительных материалов, учитывая, что у нас реализуется комплексный план развития Норильска до 2035 года, - это архиважно для нашего города. Эффект от такого проекта мы видим в том, что впервые в местной истории строительство хотя бы будет не убыточным. Сегодня его себестоимость примерно в два-три раза дороже, чем рыночная цена, то есть строить в Норильске всегда было невыгодно, а сейчас, в условиях нынешней экономики, ещё более накладно. Поэтому те огромные средства, которые выделены компанией «Норильский никель», а также из федерального бюджета — это всё история на 10-15 лет, но ведь необходимо строительство не только зданий, но и коллекторного хозяйства, дорог и социальных объектов. Город должен запустить технологии и процессы, которые позволят Норильску поставить на ноги такое важное направление, как строительная индустрия, за счёт которой города и живут. Экотехнопарк и индустриальный парк будут тесно связаны между собой. Мы планируем, что в этой же связке будет и научно-технический центр. Его задача - создавать и опробовать новые технологии. Наша цель - в течение 5-7 лет выйти на строительство новых жилых домов в Норильске, чтобы оно было как минимум не убыточным, а лучше, если и местный бизнес начнёт зарабатывать, чтобы наш город развивался и строился дальше.

На стратегической сессии представят концепцию норильского экотехнопарка. Также своим опытом поделятся руководители уже действующих индустриальных, промышленных и технопарков из Якутии, Мордовии, Тюменской области, Красноярского края и Сахалина.