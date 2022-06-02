МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске начала работу двухдневная стратегическая сессия «Проекты циклической экономики города»

В Норильске начала работу двухдневная стратегическая сессия «Проекты циклической экономики города»

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В Норильске начала работу двухдневная стратегическая сессия «Проекты циклической экономики города»

Главная тема мероприятия: как в арктической зоне создать условия для широкого использования возобновляемых ресурсов и перехода на безотходное производство.

В Норильске начала работу двухдневная стратегическая сессия «Проекты циклической экономики города»В Норильске начала работу двухдневная стратегическая сессия «Проекты циклической экономики города»В Норильске начала работу двухдневная стратегическая сессия «Проекты циклической экономики города»В Норильске начала работу двухдневная стратегическая сессия «Проекты циклической экономики города»

В стратегической сессии принимают участие представители Государственной Думы Российской Федерации, Законодательного собрания Красноярского края, а также бизнес-сообщества из семи городов страны.

- Развитие цикличной экономики — это перспективное направление, которое мы хотим реализовывать в нашем арктическом городе, - отметил глава Норильска Дмитрий Карасев, приветствуя участников мероприятия. - Мы хотим стать передовой площадкой, на которой начнут внедрять новые проекты. Муниципалитет совместно с компанией «Норникель» уже движутся в этом направлении: взять, к примеру, уникальный «Серный проект», реализуемый сейчас в городе, наши проекты в рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды». Данному направлению мы уделяем большое внимание, вкладываем все возможные ресурсы, чтобы сделать нашу территорию максимально комфортной для проживания. Сегодня мне бы хотелось услышать о тех интересных проектах и тенденциях в утилизации твёрдых коммунальных и бытовых отходов, в озеленении, а также об опыте, который уже имеется у других территорий, чтобы примерить его к нашим условиям и затем использовать в Норильске. Уверен, что на этой сессии мы узнаем о новых разработках, которые можно взять на вооружение, потому как муниципалитет совместно с Агентством развития Норильска и градообразующим предприятием прорабатывают и технические задания, и в целом концепции переработки у нас отходов. Мы стремимся к этому, поэтому я уверен, что в ближайшем времени сможем похвастаться какими-то сдвигами в данном направлении. Главное - у нас есть желание, так что всё должно получиться.

- В течение всей стратегической сессии мы будем работать над двумя очень важными проектами: создание в Норильске экотехнопарка, который должен решить комплекс вопросов по устойчивому обращению промышленных и твёрдых коммунальных отходов, а также индустриального парка, его основная задача — организация мероприятий и площадок по производству различных видов строительных материалов, - обозначил вынесенные на повестку дня вопросы Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска. - Почему это так важно для нас и в целом для арктических городов? Мы все прекрасно знаем, насколько сложна логистика и высока себестоимость строительства. Поэтому производство локальных строительных материалов, учитывая, что у нас реализуется комплексный план развития Норильска до 2035 года, - это архиважно для нашего города. Эффект от такого проекта мы видим в том, что впервые в местной истории строительство хотя бы будет не убыточным. Сегодня его себестоимость примерно в два-три раза дороже, чем рыночная цена, то есть строить в Норильске всегда было невыгодно, а сейчас, в условиях нынешней экономики, ещё более накладно. Поэтому те огромные средства, которые выделены компанией «Норильский никель», а также из федерального бюджета — это всё история на 10-15 лет, но ведь необходимо строительство не только зданий, но и коллекторного хозяйства, дорог и социальных объектов. Город должен запустить технологии и процессы, которые позволят Норильску поставить на ноги такое важное направление, как строительная индустрия, за счёт которой города и живут. Экотехнопарк и индустриальный парк будут тесно связаны между собой. Мы планируем, что в этой же связке будет и научно-технический центр. Его задача - создавать и опробовать новые технологии. Наша цель - в течение 5-7 лет выйти на строительство новых жилых домов в Норильске, чтобы оно было как минимум не убыточным, а лучше, если и местный бизнес начнёт зарабатывать, чтобы наш город развивался и строился дальше.

На стратегической сессии представят концепцию норильского экотехнопарка. Также своим опытом поделятся руководители уже действующих индустриальных, промышленных и технопарков из Якутии, Мордовии, Тюменской области, Красноярского края и Сахалина.

Текст Людмила Кожевникова
Фото Владимир Макушкин
2 июня в 17:02 520
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