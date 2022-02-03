В Норильске началась массовая вакцинация подростков

- Сегодня только по Центральному району принято более шестисот заявок на вакцинацию детей, - рассказывает Игорь Зайчик, главный врач норильской межрайонной детской больницы. - Поэтому прививки делают в порядке очереди, в зависимости от того, в какое время заявился на процедуру. Главное, чтобы в этот момент ребёнок не болел. Перед уколом его осматривают врачи-педиатры, они также изучают амбулаторную карту юного пациента. Если подросток уже перенёс COVID-19, то временной интервал между выздоровлением и прививкой должен составлять шесть месяцев. Напомню, вакцинация носит заявительный характер. Согласие на медицинское вмешательство для подростков до 15 лет оформляют родители или законные представители. Дети старше 15 лет могут самостоятельно заполнить этот документ.

Сроки следующих поставок препарата пока точно не известны, врачи поясняют, что всё зависит от скорости использования вакцины. Чем быстрее привьётся первая группа детей, тем скорее поступят следующие партии. По подсчётам, первый «Спутник» будет использован в течение первой недели массовой вакцинации.

- Следующую партию препарата направят в Снежногорскую межрайонную больницу и в Норильскую межрайонную поликлинику № 1, куда входят детские отделения Талнаха и Кайеркана, - делится планами Игорь Зайчик. - Пока вакцинация подростков будет проходить только в поликлинике на Бегичева, 24. Пропускная способность процедурного кабинета – 60 прививок за день. Принимать детей будут с 15.30, чтобы не нарушать учёбный процесс в учебных заведениях.

В первый день вакцинации прививки от COVID-19 сделали 20 подростков.

- Мы вместе с родителями решили, что мне нужно вакцинироваться, - рассказывает тринадцатилетний Илья Мастеренко. - Кстати, это совсем не больно. Если честно, я боялся, потому что у папы после прививки болела рука, и я думал, что она и у меня отнимется. Но нет, вот сижу, всё хорошо. А ещё мы скоро летим в Воронеж, а там неизвестно, что происходит, не хочу болеть.

- У нас в семье коллегиально принимали решение, - делится Данила Костин 16 лет. - Кстати, моя прабабушка – врач, и мы всегда делаем все необходимые прививки. К тому же я человек активный, можно сказать, медийный: много выступаю на концертах, контактирую с большим количеством людей, так что решение было очевидным. Среди моих друзей больше тех, кто за вакцинацию, и мне кажется, остальные, кто боится, просто посмотрят на нас, что всё хорошо, и последуют нашему примеру.

На это надеются и врачи. При этом отмечают, что опрос родителей проходил достаточно спокойно.

- Сбор заявок, по сути, только начался, - поясняет главный врач норильской детской больницы. - Он длится чуть больше недели, и мы понимаем, что с каждым днём количество желающих будет прирастать. Тут ещё сыграет свою роль и сарафанное радио, когда родители поймут, что привитые дети перенесли вакцинацию спокойно. Как показывает практика, на старте любой прививочной кампании всегда большой процент выжидающих. Я не сомневаюсь, что активными участниками вакцинации станут выпускники 9-х и 11-х классов, которые в этом году будут поступать в учебные заведения, сменят и расширят свой круг общения. Чаще всего в числе первых заявителей именно те взрослые, которые сами перенесли эту заразу и на себе прочувствовали все её проявления. И если говорить об общем настроении норильчан, его можно назвать адекватным. Да, в социальных сетях встречается негативная реакция на массовую прививочную кампанию подростков, но если сравнивать с тем, что творилось на старте вакцинации взрослых, чувствуется, что в большинстве своём люди успокоились и впустую не машут шашками. Первый страх прошёл, горожане проверили вакцины на себе, никто не излучает 5G-сигнал, хвосты ни у кого не выросли.

- Решение, что нужно вакцинировать дочь, принимали мы с мужем, - признается Екатерина Недоступ. - В детстве же мы им ставим прививки буквально от всего - корь, дифтерия и так далее. Почему люди не хотят так же защитить своих детей от ковида? Честно, мы даже не интересовались, кто что думает по этому поводу. Мы сами приняли решение, а слушать опасения других – только попусту трепать себе нервы.

- Я ждала появления вакцины для подростков, - рассказывает Наталья Семинякина, мама 12-летней школьницы. - Я изначально понимала: мы, взрослые, защитили себя с помощью прививки, а мой ребёнок беззащитен. А после начала появляться информация, что дети стали массово болеть, и я просто как на иголках ждала старта вакцинации. От COVID-19 умерла моя бабушка, и меня удивляет тот факт, что среди родителей так мало желающих защитить своих детей. Сейчас в нашем классе мы единственные, кто согласился привить ребёнка. Когда шёл опрос в родительской группе и все стали отказываться, я лично написала учителю о своём согласии, чтобы меня, просто напросто, не закидали помидорами. Но сейчас я спокойна.

Врачи настаивают: ждать не стоит, ведь сейчас заболеваемость растёт.

- Увеличилось количество положительных результатов на ковид, - подтверждает Игорь Зайчик. – На 30% выросло число обращений в поликлиники и вызовов врачей на дом. В педиатрии Центрального района чувствуется небольшое напряжение, но мы справляемся. Сейчас заболеваемость затрагивает и медицинский персонал, но пока ситуация управляема.

В день старта массовой вакцинации подростков в ковидном отделении норильской детской больницы находилось 14 пациентов в возрасте от двух месяцев до 16 лет. Но в эту волну коронавируса, поясняют медики, большая часть нагрузки приходится не на стационар, а на амбулаторную службу. Из 100% обратившихся к врачам с признаками ОРЗ и ОРВИ у 30% подтверждается ковид.