В Норильске началась приёмка дворовых территорий

В первую очередь оцениваются чистота территории, отсутствие снега, бытового и строительного мусора. Также в обязательный минимум требований входят безопасность детских площадок, техническое состояние входных групп подъездов, оформление зон отдыха, благоустройство мусоросборников и контейнерных площадок, наличие досок объявлений и домовых указателей.

Традиционно приёмка территорий началась с района Талнах, где за содержание дворов отвечают управляющие компании «Талнахбыт» и «СеверныйБыт».

Как рассказал генеральный директор ООО «Талнахбыт» Константин Николаенко, на их подведомственной территории пятого микрорайона было установлено 47 скамеек и 48 урн, отремонтировано и окрашено более 1000 квадратных метров цокольной забирки, в 10 подъездах деревянные окна заменены на пластиковые, кроме того, оформлено две зоны отдыха (Енисейская,16, и Энтузиастов,13). В этом году управляющая компания завершила работу по замене старых деревянных входных дверей в подъездах на металлические, антивандальные. Помимо этого, на мусорных баках разместили знаки с запретом парковки. Компания «РостТех» неоднократно обращалась в управление экологии с жалобами на автовладельцев, чей транспорт мешает вывозить мусор.

- Также были предприняты меры, не относящиеся к общедомовому имуществу, – рассказывает Константин Николаенко. - Мы на въезде на пятый микрорайон оформили газон задекорированным керамзитом и баннерами с социальной рекламой, которые изготовили за свой счёт. А ещё выложили там название нашего района.

На территории управляющей компании «СеверныйБыт» на летний период были установлены 155 скамеек и столько же урн. На детские площадки завезли 25 тонн свежего песка. Отремонтировано и окрашено более 4,5 тысячи квадратных метров цокольной забирки. Покрашены все входные группы, а в 11 подъездах установлены новые металлические двери. Во дворах оформлено 9 зон отдыха, причём при их подготовке использовались подручные средства. Тут надо отдать должное энтузиазму и фантазии работников «СеверногоБыта».

- Наши сотрудники стараются на совесть, – отмечает генеральный директор ООО «СеверныйБыт» Надежда Оробинская. - Люди работают с одним выходным, по 12 часов, настолько был большой объём работ. Зима выдалась тяжёлая.

Ещё одна добрая традиция компании – каждый год готовить для жителей в подарок или детскую площадку, или зону отдыха, причём делает это УК за счет своей прибыли. Например, около миллиона рублей без учёта доставки оборудования обошлась баскетбольная площадка, которую обустроили в этом году во дворе домов № 15 и 17 на улице Горняков. Немаловажную роль в благоустройстве играет активная позиция самих жителей, их инициатива и усилия по поддержанию двора в чистоте, а общедомового имущества в исправном состоянии.