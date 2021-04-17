Форум проводится при поддержке Молодёжного парламента при Законодательном собрании Красноярского края, Молодёжного парламента Норильска и отдела по молодёжной политике администрации города.

Участники форума рассмотрят наиболее актуальные экономические, общественно-политические, экологические, образовательные, урбанистические, культурные и другие задачи, стоящие перед северными территориями региона. По мнению старших товарищей и коллег из правительства Красноярского края, местной муниципальной и законодательной власти, сегодня такое обсуждение наиболее актуально в свете формирования комплексной программы развития Норильска и Таймыра. Эксперты и спикеры форума - известные общественно-политические деятели, представители бизнеса, учёные и другие специалисты.

Первый молодёжный форум открыл председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, сообщив, что основная идея проведения такого масштабного мероприятия в Норильске состоит в том, чтобы выслушать мнение молодёжи относительно заключённого недавно четырёхстороннего соглашения по социально-В Норильске началась работа форума «Молодёжь Севера».

В стенах Молодёжного центра собрались молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из Норильска, Дудинки и Красноярска.

Форум проводится при поддержке Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Красноярского края, Молодёжного парламента Норильска и отдела по молодёжной политике администрации города.

Участники форума рассмотрят наиболее актуальные экономические, общественно-политические, экологические, образовательные, урбанистические, культурные и другие задачи, стоящие перед северными территориями региона. По мнению старших товарищей и коллег из правительства Красноярского края, местной муниципальной и законодательной власти, сегодня такое обсуждение наиболее актуально в свете формирования комплексной программы развития Норильска и Таймыра. Эксперты и спикеры форума - известные общественно-политические деятели, представители бизнеса, учёные и другие специалисты.

Первый молодёжный форум открыл председатель норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, сообщив, что основная идея проведения такого масштабного мероприятия в Норильске состоит в том, чтобы выслушать мнение молодёжи относительно заключённого недавно четырёхстороннего соглашения по социально-экономическому развитию территории.

- Вопросы, которые будут сегодня затронуты, планируется рассмотреть, наиболее перспективные внести в общий перечень мероприятий большой программы. Поэтому я предлагаю всем присутствующим максимально использовать возможность пообщаться с представителями краевых и местных органов государственной власти. Ваши идеи могут оказать влияние на развитие нашего города, на то, какими станут Норильск и Таймыр в ближайшем будущем.кому развитию территории.

- Вопросы, которые будут сегодня затронуты, планируется рассмотреть, наиболее перспективные внести в общий перечень мероприятий большой программы. Поэтому я предлагаю всем присутствующим максимально использовать возможность пообщаться с представителями краевых и местных органов государственной власти. Ваши идеи могут оказать влияние на развитие нашего города, на то, какими станут Норильск и Таймыр в ближайшем будущем.