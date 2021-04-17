МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске началась работа форума «Молодёжь Севера»

В Норильске началась работа форума «Молодёжь Севера»

Главная / Новости / Общество

В Норильске началась работа форума «Молодёжь Севера»

В стенах Молодёжного центра собрались молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из Норильска, Дудинки и Красноярска.

В Норильске началась работа форума «Молодёжь Севера»В Норильске началась работа форума «Молодёжь Севера»В Норильске началась работа форума «Молодёжь Севера»В Норильске началась работа форума «Молодёжь Севера»В Норильске началась работа форума «Молодёжь Севера»В Норильске началась работа форума «Молодёжь Севера»

Форум проводится при поддержке Молодёжного парламента при Законодательном собрании Красноярского края, Молодёжного парламента Норильска и отдела по молодёжной политике администрации города.

Участники форума рассмотрят наиболее актуальные экономические, общественно-политические, экологические, образовательные, урбанистические, культурные и другие задачи, стоящие перед северными территориями региона. По мнению старших товарищей и коллег из правительства Красноярского края, местной муниципальной и законодательной власти, сегодня такое обсуждение наиболее актуально в свете формирования комплексной программы развития Норильска и Таймыра. Эксперты и спикеры форума - известные общественно-политические деятели, представители бизнеса, учёные и другие специалисты.

Первый молодёжный форум открыл председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, сообщив, что основная идея проведения такого масштабного мероприятия в Норильске состоит в том, чтобы выслушать мнение молодёжи относительно заключённого недавно четырёхстороннего соглашения по социально-В Норильске началась работа форума «Молодёжь Севера».

В стенах Молодёжного центра собрались молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет из Норильска, Дудинки и Красноярска.

Форум проводится при поддержке Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Красноярского края, Молодёжного парламента Норильска и отдела по молодёжной политике администрации города.

Участники форума рассмотрят наиболее актуальные экономические, общественно-политические, экологические, образовательные, урбанистические, культурные и другие задачи, стоящие перед северными территориями региона. По мнению старших товарищей и коллег из правительства Красноярского края, местной муниципальной и законодательной власти, сегодня такое обсуждение наиболее актуально в свете формирования комплексной программы развития Норильска и Таймыра. Эксперты и спикеры форума - известные общественно-политические деятели, представители бизнеса, учёные и другие специалисты.

Первый молодёжный форум открыл председатель норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, сообщив, что основная идея проведения такого масштабного мероприятия в Норильске состоит в том, чтобы выслушать мнение молодёжи относительно заключённого недавно четырёхстороннего соглашения по социально-экономическому развитию территории.

- Вопросы, которые будут сегодня затронуты, планируется рассмотреть, наиболее перспективные внести в общий перечень мероприятий большой программы. Поэтому я предлагаю всем присутствующим максимально использовать возможность пообщаться с представителями краевых и местных органов государственной власти. Ваши идеи могут оказать влияние на развитие нашего города, на то, какими станут Норильск и Таймыр в ближайшем будущем.кому развитию территории.

- Вопросы, которые будут сегодня затронуты, планируется рассмотреть, наиболее перспективные внести в общий перечень мероприятий большой программы. Поэтому я предлагаю всем присутствующим максимально использовать возможность пообщаться с представителями краевых и местных органов государственной власти. Ваши идеи могут оказать влияние на развитие нашего города, на то, какими станут Норильск и Таймыр в ближайшем будущем.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
17 апреля в 14:22 450
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также