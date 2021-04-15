В Норильске началась вакцинация спецконтингента в следственном изоляторе

На препарат была оформлена заявка ещё в феврале. До сегодняшнего дня сотрудники СИЗО-4 проводили профилактическую работу в наивысшей степени тщательности. Были осмотрены все сотрудники учреждения, подозреваемые, обвиняемые и осуждённые, приобретено специальное медицинское оборудование, холодильники для хранения вакцины и средства индивидуальной защиты в полном объёме.

- У нас закрытое учреждение, чтобы исключить попадания вируса извне, мы предприняли самые тщательные противоэпидемиологические меры, – говорит начальник филиала — врач медицинской части №23 ФСИН России Эрна Сосновская. – У нас даже на входе лежит два коврика, один из которых в ёмкости со спецраствором для обработки ног.

Вакцинация в СИЗО-4 будет проходить в несколько этапов: к врачам на прививку пойдёт группа из нескольких десятков человек двумя потоками. Каждый из заключённых был предварительно осмотрен, при необходимости дополнительные данные были затребованы из медучреждений по месту регистрации; со всеми побеседовали психологи, медики; сделаны отсутствующие плановые прививки.