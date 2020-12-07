В Норильске началось обследование квартир, отремонтированных и предоставленных по договорам найма детям-сиротам

Специалисты оценивают, насколько добросовестно был выполнен ремонт подрядчиком: не отходят ли обои, не дует ли из окон, исправно ли отопление, насколько качественно подключена сантехника.

Председатель комиссии Константин Купреенко, заместитель главы Норильска по городскому хозяйству, сообщил, что на сегодняшний день серьёзных дефектов в ремонтных работах не выявлено. Также он отметил, что взял дело Элизы Халиковой под личный контроль.

Напомним, из-за некачественно выполненного ремонта в квартире девушки, она затопила соседей. Те, в свою очередь, предъявили судебный иск на 160 тысяч рублей. В результате этого приставы заморозили все счета Элизы. К настоящему времени их удалось разблокировать. Причины затопления выясняются. Если подтвердится вина подрядчика, его обяжут взять все расходы по ремонту на себя.

Константин Купреенко заявил о готовности лично встретиться с каждым ребёнком-сиротой, который получил квартиру с некачественным ремонтом. Для этого необходимо направить обращение на сайте norilsk-city.ru, либо отправить на адрес электронной почты управления городского хозяйства: ugh@norilsk-city.ru.

Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, рассказала о том, что власти города намерены создать общественную организацию, которая бы помогала детям-сиротам, после того как они выпускаются из интерната. Ведь вопросы возникают в различных областях жизни: жилищные, трудовые. Работа с этими ребятами ведётся через интернат и органы опеки, в будущем они смогут напрямую обращаться за помощью в специальную организацию.