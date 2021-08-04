В Норильске начался приём заявок от детей-сирот на получение жилищных сертификатов

Данная мера поддержки не заменяет другие, предусмотренные для этой категории граждан. Это дополнительный механизм обеспечения жильём тех, кто до сих пор его не получил. Сертификаты можно использовать на покупку жилья в Красноярском крае на первичном или вторичном рынке, при этом можно добавить свои или заёмные средства, а также средства материнского капитала.

Подать документы и обратиться за консультацией можно по адресу: Ленинский пр., 40, корпус 4, кабинет 4 — заместитель начальника управления жилищного фонда Четверикова Татьяна Владимировна.

Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (3919) 43-70-30 (добавочный 1805) в понедельник и четверг с 14.00 до 17.00.