В Норильске наградили лучших работников горнодобывающей отрасли

Награды получили 107 человек. В их числе 13 — государственные награды; семеро — награды Заксобрания Красноярского края; 18 удостоены почётных грамот Минпром торговли РФ; четверо — благодарности губернатора региона. Ещё 20 горняков получили корпоративные награды, 27 отмечены главой города и Норильским городским Советом, пятерым вручили благодарность от Таймырского муниципального района.

Героев дня поздравили первые лица края, города и компании «Норникель».

Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания края поблагодарил горняков за преданность профессии:

«День шахтёра — один из главных праздников для Норильска. От эффективности вашего труда зависит успех «Норникеля», города, края и страны. Недавно амбициозной задачей называли 18 млн тонн добытой руды, а теперь впереди поистине грандиозные планы —30 млн тонн к 2030 году. Это перспектива, основанная на применении новых методов работы, передового оборудования, научном подходе. Но главное — на труде каждого работника. Ответственность и почётное право быть лидерами в отрасли, в своей стране, без сомнения, принадлежат вам!

Дмитрий Свиридов вручил виновникам торжества знаки отличия «Заслуженный шахтёр РФ» и «Заслуженный металлург РФ», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, награды Заксобрания края, передал благодарности от губернатора и Таймырского муниципального района.

Поблагодарил рударей за труд и Николай Уткин, старший вице-президент, руководитель Норильского дивизиона. Он особо отметил самоотверженность всех причастных к горному делу:

«Спасибо за ваш выбор профессии! Быть горняком — значит не просто ежедневно проявлять мужество. Чёткое осознание своей ответственности, пожалуй, главное качество хорошего горняка. Среди вас не бывает случайных людей. Мы гордимся тем, что на наших предприятиях работает много династий, представителям которых я крайне признателен. Именно они обеспечивают передачу новым поколениям накопленных знаний и опыта. Спасибо ветеранам производства, которые и сегодня принимают участие в развитии компании. Примите мою благодарность и поздравления, желаю каждому горняку удачных спусков, благополучных подъёмов и крепкого здоровья!»

Николай Уткин добавил, что в наши дни профессия шахтёра объединяет в себе несколько важных компетенций, а слаженная работа горняков всемерно помогает стабильному росту «Норникеля». И именно люди были и остаются во главе всего производства.

Не остался в стороне от поздравлений и глава Норильска Дмитрий Карасев, подчеркнувший значимость горняцкой профессии для Норильска:

«Благодаря горнякам о Норильске и компании «Норникель» знают по всей стране и даже в мире. У компании огромные планы, но и сам наш город продолжает неуклонно развиваться: мы будем благоустраивать общественные пространства, обновлять жильё, и всё это делается для каждого норильчанина, для каждого из вас. У города большое будущее, в том числе благодаря вашей ежедневной работе. И создавать его мы будем с вами вместе. Спасибо за труд! Крепкой вам кровли над головой!»