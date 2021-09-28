МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске наградили лучших работников сферы дошкольного образования

В Норильске наградили лучших работников сферы дошкольного образования

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В Норильске наградили лучших работников сферы дошкольного образования

Церемония чествования прошла в Музее Норильска.

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История дошкольного образования в нашем городе началась в 1937 году, когда в Норильске - тогда ещё посёлке - открылся первый детский сад на 35 детей. Сегодня же в городе действуют 38 дошкольных образовательных учреждений, где созданы все условия для воспитания юных норильчан.

Наши педагоги успешно участвуют в реализации региональных и федеральных проектов, достойно представляют свои образовательные практики на краевом и всероссийском уровнях. Работники дошкольных образовательных учреждений активно внедряют всё новое и передовое, работают над формированием цифровой образовательной среды, реализуют программы в соответствии с современными концепциями и федеральными образовательными стандартами, используют прогрессивные технологии и методики, чтобы сделать процесс обучения и воспитания более качественным и доступным.

«Я горд сегодня стоять здесь и видеть полный зал людей, которые посвятили свою жизнь заботе о самых маленьких жителях Норильска. Я сам — папа, и не понаслышке знаю, что вы своим ежедневным трудом вкладываете всю душу в наших детей. После летних каникул моему пятилетнему сыну было тяжёло вновь идти в детский сад, но стоило ему встретиться и поговорить с воспитателем, как ребёнок сразу успокоился, а мы, родители, выдохнули. День за днём вы дарите малышам свою любовь, ласку и заботу, которая так им необходима. На ваших плечах лежит одна из самых важных задач - воспитывать будущее поколение. Я говорю вам огромное спасибо за ваш вклад в развитие Норильска, за терпение и чуткое отношение к нашим детям. Желаю, чтобы добро, которым вы одариваете ребятишек, возвращалось к вам в двукратном размере, а тепло ваших рук никогда не забывалось вашими маленькими воспитанниками», - поздравил присутствующих глава Норильска Дмитрий Карасев.

Александр Пестряков, председатель городского Совета депутатов, отметил, что Норильск входит в пятёрку ведущих городов по качеству образования в регионе. Он также поздравил и поблагодарил всех сотрудников сферы дошкольного образования:

«Как отец трёх девочек, которые прошли систему дошкольного образования Норильска, могу сказать, что детский сад - это действительно про образование, ведь именно там наши дети осваивают основные навыки социального поведения. Именно вы формируете характер Норильска, Красноярского края, России, ведь его основы закладываются до пяти лет. И тому, какой характер имеет наша страна, мы обязаны именно вам. А характер у нас сильный, и мы вам за это очень благодарны».

В образовательных учреждениях, подведомственных управлению общего и дошкольного образования администрации города трудятся 6256 работников, это 7% трудовых ресурсов всего Норильского промышленного района. Работу дошкольных образовательных учреждений обеспечивают квалифицированные специалисты, 64% которых имеют высшее образование, 38% аттестованы на первую и 17% - на высшую квалификационную категории.

На торжественной церемонии награждения лучшим работникам дошкольного образования вручили благодарственные письма главы города и председателя городского Совета депутатов.

Фото Владимир Макушкин
28 сентября в 18:00 130
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